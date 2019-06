Desesperado reclamo de una mamá a la obra social de Camioneros

Adriana Medina siente dolor y desesperación. Su hijo reviste graves secuelas tras haber protagonizado un accidente de tránsito y necesita una craneoplastía. Ella lucha contra la obra social para conseguir la operación pero asegura no obtener respuestas. Baraja la posibilidad de tomar una medida de fuerza extrema “a ver si me escuchan”.

Su pedido no es nuevo, hace unos días reclamó, junto a familiares, afuera de la obra social del Sindicato de Camioneros. “Necesito respuestas porque mi hijo (Alejandro Barrionuevo) se deteriora cada vez más”, sostenía en comunicación con este Diario y sumamente consternada.

Con el acompañamiento de su tía y hermana volvió a tomar contacto con Infoeme, porque ya no sabe qué camino tomar para “que se fijen lo que están haciendo con mi hijo”.

Tras la manifestación del lunes, Adriana se reunió con el Secretario General de Camioneros, Jorge De Crecchio, contó que “Ellos saben que el 13 está programada la operación pero no saben si va a estar el material, es algo insólito lo que plantean, quedaron en confirmármelo porque sino el lunes vuelvo a pararme afuera de la sede de Camioneros. Sostienen que todo depende del prestador pero tienen que intervenir ellos, presionar”.

Asume que “como no es el hijo de ningún dirigente se toman todo su tiempo y a mí el correr de las horas me juega en contra. De Crecchio me dijo ‘que parecía un cadáver’ y bueno, si lo ven así, por qué no hacen nada. Mi hijo es adolescente, tiene 17 años, es muy joven”, se cuestionó angustiada.

La familia continúa insistiendo con la rehabilitación para Alejandro que permanece en su casa, en una cama y asistido por su madre. “Tenemos la derivación -en CORPI calificaron a la internación como urgente- y sin embargo, a pesar de moverme e ir miles de veces a la obra social, no me dan respuestas, el trato es peor que a un perro”.

Entre lágrimas contó que aprendió a atender al hijo “mirando videos de YouTube. Él no tiene ni una escara, aprendí sola a la fuerza. Antes del accidente yo trabajaba y tuve que dejar todo para estar con él, estoy desempleada porque mi hijo tiene que estar atendido, depende de mí. De golpe y porrazo me cambió la vida”.

Adriana habló de tomar una medida de fuerza más extrema si sigue sin respuestas: “Si yo no veo soluciones después del 13 me voy a encadenar en la central de la obra social, estoy decidida a todo y no me van a mover así no más porque está en riesgo la vida de mi hijo. No me va a importar nada si a mi hijo le pasa algo”.

“Voy a ir por todo” dijo y cree fervientemente que a su ‘nene’, como ella lo llama, “lo están abandonando y jugando con su vida”.