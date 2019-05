El Parque Guerrero recibe gran parte de la actividad del fin de semana

Como es habitual, Infoeme te acerca la gran cantidad de propuestas que habrá en la ciudad para que no te pierdas nada de lo que pase en el primer fin de semana de mayo.



El Club Estudiantes vivirá un fin de semana cargado de propuestas y entre sábado y domingo se vivirán muchas actividades.



El sábado “bataraz” incluirá handball, canotaje, golf, básquet, vóley y la presentación en el estadio central en el marco del Torneo Regional Juvenil, mientras que el domingo habrá rugby, más canotaje y el segundo punto de la serie de Cuartos de Final de La Liga Argentina.



En el Macrogimnasio del Parque Guerrero habrá handball correspondiente al Torneo Apertura de la AsAmBal desde las 10:30 y en el sector de remo y canotaje comenzará a disputarse una nueva fecha del Campeonato Provincial.



Por otro lado, en el Minigimnasio se jugará, desde las 10:00, la fase clasificatoria de la LiProBo Sub17 con la participación de Estudiantes, Pueblo Nuevo, Olimpo de Bahía Blanca e Independiente de Tandil.



Pasado el mediodía y mientas se completa el tradicional Medal Play sabatino, se presentarán los equipos Sub13 y Sub15 frente a Sansinena por la segunda fecha del Torneo Regional Juvenil y en el Maxigimnasio se enfrentarán los dos equipos de Estudiantes en la continuidad del Torneo Preparación de la Asociación de Básquet de Olavarría.



Además, en el certamen preparatorio de inferiores de la ABO habrá jornada en Pueblo Nuevo, Ferro, El Fortín y San Martín desde las 10:00.



Dentro de la categoría formativa también habrá actividad para el fútbol que disputará la última fecha del primer certamen del año. El Fortín vs Luján abrirán el día desde las 10:30 y media hora después jugarán Racing vs Hinojo, San Martín vs Sierra Chica y Embajadores vs Loma Negra; completarán la fecha Estudiantes y Ferro en la tarde del lunes.



El fútbol de Veteranos tendrá una nueva fecha del Torneo Apertura en el transcurso de la tarde y dentro del fútbol amateur habrá continuidad para FOLA y Colonias y Cerros.



También durante el transcurso del sábado, Ferro se presentará en el CEF San Antonio por una nueva fecha del Torneo Apertura de la AsABal recibiendo a Punto Sur. La actividad comenzará a las 9:50 con el cotejo entre Juveniles Damas y se extenderá hasta las 19:50 con el partido entre Menores Varones.



Ya en la jornada dominical, se llevará a cabo el 1º campus de tecnificación de la CABB en el Parque Olavarría a cargo de Juan Gatti y en la tarde a pesar de que no habrá fútbol de Primera División masculina, el femenino -en el Enrique De la Quintana- jugará la continuidad del Torneo Apertura, y también tendrá lugar el primer partido de la final del Torneo Regional Amateur.



Ferro recibirá en el Domingo Colasurdo a Circulo Deportivo desde las 15:30 con el arbitraje de Alejo Cid y en idéntico horario, el patín artístico de Racing realizará el muestreo de la categoría Iniciados en uno de los gimnasios del Parque Olavarría.



En el Parque Guerrero, se jugará el último partido del Súper 8 para el rugby “bataraz” desde las 14:00 y en horas de la noche -desde las 20:30-, en el Maxigimnasio del Parque Guerrero, el equipo de Gustavo Fernández jugará el segundo punto de la serie de Cuartos de Final de la Liga Argentina.



Por último, pero no menos importante, el pádel de la Asociación Civil Olavarriense de Pádel disputará una nueva fecha del Calendario Local en los dos días del fin de semana, también entre sábado y domingo se jugará un importante torneo de bochas en el Club Unión del Sud que iniciará a las 14:00 del sábado y culminará el domingo y en las canchas de tenis del Club Social y Deportivo El Fortín, se disputará el 3° torneo puntable correspondiente a las categorías 2° y 3° Caballeros Libres.