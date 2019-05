El fútbol de Primera tendrá un parate y se conoció el resto del programa

En Embajadores se llevó a cabo la habitual reunión semanal donde entre otros temas, se resolvió que no haya partidos de la Primera División el próximo domingo entendiendo que el fútbol local debe acompañar a Ferro Carril Sud en esta instancia tan importante del Torneo Federal Amateur.



La Reclasificación quedó definida en la tarde del miércoles y por la noche se establecieron los cruces y se coincidió que los partidos de ida que se iban a disputar este domingo se pospondrán hasta el venidero domingo 12 y que los partidos de vuelta se jueguen el domingo 19.



Los partidos pospuestos son: Loma Negra vs. Luján, El Fortín vs. Sierra Chica, Hinojo vs. San Martín y Embajadores vs. Cosecha Mundial (el segundo partido se jugará en los estadios de los nombrados en primer lugar), mientras que descansan Racing, Ferro y Estudiantes.



En Reserva, los tres clasificados fueron El Fortín, Cosecha Mundial y Racing; en tanto que los cruces de reclasificación serán Loma Negra – Luján, Estudiantes – Sierra Chica, Hinojo – San Martín y Ferro C. Sud – Embajadores.



Además, las Inferiores estarán jugando la última fecha del Preparación; Estudiantes juega por el Torneo Regional y se disputará la 8º fecha del Femenino.



Inferiores

Viernes 3

Estudiantes vs. Ferro C. Sud – Desde las 18:30, en 7ª, 8ª y 10ª.

Sábado 4

El Fortín vs. Luján – Desde las 10:30, en 9ª, 8ª, 7ª y 6ª.

Racing vs. Hinojo – Desde las 11:00, en 10ª, 9ª, 8ª, 7ª y 6ª.

San Martín vs. Sierra Chica – Desde las 11:00, en 6ª, 10ª y 7ª.

Embajadores vs. Loma Negra – Desde las 11:00, en 10ª, 9ª, 8ª, 7ª y 6ª.

Lunes 6

Estudiantes vs. Ferro C. Sud – Desde las 18:30, en 6ª y 9ª



REGIONAL JUVENIL

Sábado 05

Estudiantes vs. Sansinena

14:00 Sub13 y 15:45 Sub15



Fútbol Femenino

Domingo 5 – Est. Atlético Hinojo

10:00 Tres Hermanos vs. CEF N°100

11:15 Nicolás Avellaneda vs. Muñoz

12:30 Loma Negra vs. Ferro C. Sud

13:45 Racing vs. Provincias Unidas

15:00 El Fortín vs. Pueyrredon

16:15 CEF N° 44 vs. Ferroviario



Sub 15

14:30 Loma Negra vs. Ferro C. Sud

15:30 CEF N° 44 vs. Racing