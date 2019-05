“No vamos a dejar que incendien cubiertas y corten el tránsito”

Tras un importante operativo de prevención en avenida Emiliozzi y 118 que evitó que haya nuevas manifestaciones con quema de gomas y corte total de calles, el Comisario Inspector Carlos Roldán, titular Distrital, dialogó con Infoeme y explicó las razones del operativo, hizo un balance de lo sucedido, y señaló que con este tipo de operativos cesarán los cortes en la zona.

En primera instancia, señaló que el operativo de prevención surgió “porque en horas de la mañana la doctora Serrano manifestó al Comisario de la Primera que la familia y vecinos de los Baumgertner estaban juntando cubiertas para volver a cortar”. En este sentido, desplegaron un operativo “diagramado afectando personal del Grupo GAD, Policía Local, Comisaría Primera, Segunda, y subdependencias”.

La directiva era, abiertamente, “impedir el corte total” aunque sí dejarían “que se manifestaran en forma pacífica y al costado de la calle no entorpeciendo el tránsito vehicular y peatonal”. Durante la mañana no se acercó ningún manifestante y todo transcurrió con normalidad.

En paralelo, Roldán confirmó que “me llamó el Intendente para ver cómo estábamos con la situación del posible corte, le puse en conocimiento de qué es lo que estábamos realizando, él me refiere que había mantenido una comunicación telefónica con el Fiscal General, doctor Sobrino, y estaba de acuerdo en que nuestra policía esté presente antes de que comience el corte y evitar que se lleve adelante la manifestación cortando la calle”.

Si bien no hubo nuevos cortes “estaremos atentos a nuevas órdenes, el personal no se va a mover de ahí, se irán relevando, hubo una autorización para que esté presente Infantería, y en caso de que lo necesitemos se hará presente en ese sector a los fines de desalojar el lugar”. Rápidamente, Roldán aclaró que desde su rol “siempre vamos a hablar cordialmente con esta gente, invitarla a que se retire y si no, que se manifieste en forma pacífica, con cartelería, en el lateral de la calle. No vamos a dejar que incendien cubiertas y corten el tránsito”.

En diálogo con vecinos y comerciantes del lugar, el Comisario Inspector señaló que “me manifestaron preocupación dado que les complica la circulación, no pueden vender, se sienten perjudicados y lo que provoca la contaminación de las cubiertas, máximo de que está el Jardín de Infantes y los nenes salieron intoxicados. Esta gente no toma conciencia de lo que está provocando”.

Confirmó, en este sentido, que rompieron vidrios de colectivos, le robaron una tarjeta SUBE a un joven, y también que cobraron “peaje” a automovilistas que intentaban circular por ese sector: Roldán pidió que ante cualquier ilícito, se acerquen a la Comisaría a realizar la denuncia correspondiente.

“No se están manifestando pacíficamente, están delinquiendo, con hechos de vandalismo, ilícitos en distintas modalidades” y Roldán señaló que a los manifestantes “vivimos haciéndole allanamiento, le hemos realizado alrededor de 30. Y los últimos esclarecieron hechos de público conocimiento en el Aeropuerto, las quintas, carnicerías, tentativas de robo calificado”.

Hasta nueva orden el personal quedará abocado en el lugar. No voy a dejar que esta gente haga lo que hizo en los últimos días.

En sintonía con lo que sucede minuto a minuto, “hay un diálogo con la fiscal Serrano para constatar la quema de cubiertas y los diversos hechos denunciados. Todo está en manos de la Justicia”.

Ante los rumores sobre un traslado de la manifestación y corte en Ruta 226, Roldán señaló que en ese lugar “tiene injerencia Policía Federal y Gendarmería, al ser nacional”. Tras ello, confirmó que también hay un diálogo y un trabajo en conjunto: “si eso ocurre, procederemos a dar conocimiento y las fuerzas seguirán en la misma sintonía, dialogando y negociando. En los caminos aledaños, o las salidas de rotondas sí tenemos injerencia, e intervendremos”.

Finalmente, Roldán reconoció que “sé el malestar que genera este grupo de personas. No es un sector del barrio reclamando por seguridad, es algo particular de una familia, que eso escapa de las manos del fiscal en turno, depende del Juez de Ejecución Penal”.

“El reclamo, a mi entender, no es justo que se corte una calle molestando a los vecinos, comerciantes, intoxicando a todo el mundo, contaminando. Lo tienen que hacer de forma pacífica y con cartelería como han hecho en otros casos. Mientras esté yo a cargo vamos a hacer lo imposible para que no vuelvan los cortes en 118 y Emiliozzi” cerró.