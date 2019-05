Corte en Ruta 226: “Vamos a seguir acá para que esto no pase más”

Este miércoles minutos antes de las 19, familiares y amigos de Hugo Daniel Baumgertner, un detenido que se encuentra internado en el Hospital Municipal, decidieron cortar la ruta en señal de protesta.

La suegra de Baumgertner, Marta Rosana Velázquez, indicó a Infoeme que “después de que estuvimos hablando con ustedes desde Derechos Humanos se comunicaron con el director del Hospital y enseguida lo pusieron en una cama y se encuentra bien atendido”.

Consultada sobre la extensión de la protesta señaló que “vamos a seguir acá para que esto no pase más. Estuve hablando con el comisario y quieren que liberemos un carril, pero que me perdonen pero ellos no nos escucharon”.

Por tal motivo, aseguró que esperan la presencia de autoridades judiciales para levantar la protesta. Si esto no ocurre “vamos a seguir acá unas horas más y mañana vamos a hacer otro corte igual por la mañana”.