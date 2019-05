Corte en Ruta 226 y Pringles: Denuncian discriminación de un detenido internado

Este miércoles minutos antes de las 19, familiares y amigos de Hugo Daniel Baumgertner, un detenido que se encuentra internado en el Hospital Municipal, decidieron cortar la ruta en señal de protesta.

La manifestación se llevó adelante en Ruta 226 y avenida Pringles, en el ingreso al barrio Belén. Sobre la rotonda que hay en el sector, se llevó adelante la quema de neumáticos. Alrededor de 15 personas cortaron totalmente la circulación vehicular en el lugar.

Por la mañana, Marta Rosana Velázquez, Jimena Velázquez y Carina Bouciguez, familiares del detenido Hugo Daniel Baumgertner, se acercaron a Infoeme para denunciar “malos tratos” en el Hospital Municipal tras sufrir un ACV .

El interno, Hugo Daniel Baumgertner (46), ingresó al nosocomio local por un Accidente Cardiovascular el pasado lunes.

Marta Rosana Velázquez, suegra del recluso comentó que “en el Hospital lo tienen tirado en una camilla, no le quieren dar una cama, no se puede higienizar bien, no la dejan entrar a mi hija y tiene la mitad del cuerpo inmovilizado”.

Gran cantidad de efectivos policiales se encuentran en el lugar.