Familiares de un interno: “Lo discriminan solo por el hecho de ser un detenido"

Este miércoles tres mujeres, familiares de un recluso de la Unidad Nº 38 de Sierra Chica, se acercaron a Infoeme para manifestar preocupación por las “condiciones de atención” que recibe en el Hospital Munipal.

El interno, Hugo Daniel Baumgertner (46), ingresó al nosocomio local por un Accidente Cardiovascular el pasado lunes.

Marta Rosana Velázquez, suegra del recluso comentó que “en el Hospital lo tienen tirado en una camilla, no le quieren dar una cama, no se puede higienizar bien, no la dejan entrar a mi hija y tiene la mitad del cuerpo inmovilizado”.

Mientras que Jimena Velázquez, su pareja, agregó preocupada: “yo voy desde las siete de la mañana hasta las doce de la noche, y en el horario de visita no me dejan pasar, ni me dan parte médico” y puntualizó: “lo tienen con una frazada rota y sin medicarlo”.

Las mujeres, anticiparon que “vamos a hacer una protesta hoy a las 19:00 en Emiliozzi y calle 118 para que alguien nos escuche. Es un ser humano, no lo pueden tener así”.

Lo tienen peor que a un perro en el Hospital, nadie nos da respuesta.

“Lo discriminan solo por el hecho de ser un detenido. Con medio cuerpo no puede estar en una camilla dura y sin higienizar hace tres días” advirtió Marta Velázquez.

Para concluir, la pareja de Baumgertner pidió ayuda y expresó: “no queremos que nos lo den en un cajón como pasó con Arce”.