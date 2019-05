Si la lluvia lo permite habrá muchas actividades para el fin de semana

Como es habitual, Infoeme te acerca la agenda deportiva para que no te pierdas nada.



Si bien el Servicio Meteorológico anunció lluvia para el transcurso del día sábado, las actividades se programaron con total normalidad por lo que las categorías formativas de los diversos deportes darán comienzo a la jornada sabatina.



En la Sociedad de Fomento Mariano Moreno se llevará a cabo un encuentro de Minivóley y también en varios gimnasios habrá fecha del Torneo Preparación de la Asociación de Básquet de Olavarría. La actividad dará comienzo a las 10:00 en el Maxigimnasio con los partidos entre el “bata” y Las Flores y proseguirá con Estudiantes y Ferro en la tira femenina; una hora más tarde en el Amadeo Bellingeri, El Fortín recibirá Racing.



El fútbol menor intentará, por segundo sábado consecutivo, dar comienzo con el Torneo Apertura. En el estadio central del Parque Guerrero, Estudiantes recibirá a El Fortín y media hora más tarde Embajadores recibirá a Ferro, San Martín a Loma Negra, Racing a Sierra Chica y Luján a Hinojo en el mismo Enrique De la Quintana.



Siguiendo con los festejos del Club Loma Negra por el aniversario 90º de la entidad, en horas del mediodía se jugará un Encuentro de Escuelitas de Básquet y un torneo de 3x3 que se extenderá hasta el atardecer.



También en horas del mediodía se comenzará a disputar una nueva fecha del Torneo Apertura en las distintas competencias amateur. Los Veteranos seguirán con sus Revanchas, FOLA disputará la fecha 9 y Colonias y Cerros reservó su jornada para la División A.



Además, en el campo de golf del Club Estudiantes se llevará a cabo un Medal Play 18 hoyos en cuatro categorías y en el mismo escenario habrá una jornada especial entre adultos y niños el venidero domingo.



Ya en el inicio del domingo, el Club Ferro organizó un encuentro de Infantiles en el gimnasio del CEF San Antonio que comenzará a las 8:30 y se extenderá durante todo el día.



Media hora más tarde, en Mariano Moreno, se realizará un Torneo Regional de Bádminton destinado para las categorías infantiles, juveniles, abierta, singles dobles mixtos. También para promocional y principiantes.



En Estudiantes, por el Torneo Oficial que organiza la Federación Tandilense de Hockey Estudiantes recibirá a Uncas desde las 10:00 y en el sector del rugby, el “bataraz” será anfitrión de Kamikazes.



Ferro y Racing serán locales en la continuidad del certamen organizado desde la Asociación de Básquet de Olavarría desde las 10:00 y desde las 11:30 se realizará el duatlón Rural de Colonia Nievas.



Por otro lado, las actividades fiscalizadas por la Liga de Fútbol de Olavarría tendrán mucha acción en la tarde del domingo.



En el Pedro Iriart Legorburu se jugará una nueva fecha del fútbol femenino y en las canchas de El Fortín y Ferro se producirá un Encuentro de Alevines.



Embajadores será local desde las 14:00 en Sub13 en una nueva fecha -la quinta- del Torneo Regional Juvenil mientras que Racing viaja a Pergamino y más tarde aún habrá tiempo para que se disputen las Revanchas de la Reclasificación del Torneo Apertura.



Hinojo vs San Martin y El Fortín vs Sierra Chica desde las 15:30 serán los primeros en salir a la cancha y media hora más tarde comenzará Loma Negra vs Luján. Por último Embajadores recibirá a Cosecha Mundial en el Tete Di Carlo.



Cerrando el fin de semana, Estudiantes volverá a ser local por la Semifinal de la Conferencia Sur de la Liga Argentina y desde las 20:30 volverá a recibir a Atenas por el segundo punto de la serie.

Por otro lado, en el autódromo Hermanos Emiliozzi se disputará la tercera fecha del campeonato de las categorías de la Asociación de Pilotos Promocional del Sudeste y habrá acción entre sábado y domingo. El sábado las carreras comenzarán a las 12:00 con pruebas libres oficiales tres tandas por categoría y el domingo bien temprano desde las 8:00.