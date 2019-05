Muchos partidos y las revanchas de la Reclasificación

Llega un nuevo fin de semana con mucho fútbol a las canchas olavarrienses en las distintas categorías que regula la Liga de Fútbol de Olavarría.

El pasado miércoles se estableció el cronograma de partidos del venidero fin de semana donde se destacan las revanchas de la Reclasificación del Torneo Apertura.

INFERIORES

Viernes 17

Estudiantes vs. El Fortín – Desde las 18:30, en 10ª, 9ª y 7ª bis

Embajadores vs. Ferro C. Sud - Desde las 18:00, en 7ª bis, 8ª y 9ª.

Sábado 18

Estudiantes vs. El Fortín – Desde las 10:30, en 8ª, 7ª y 6ª.

Embajadores vs. Ferro C. Sud - Desde las 11:00, en 10ª, 6ª y 7ª.

San Martín vs. Loma Negra – Desde las 11:00, en 10ª, 9ª, 7ª y 6ª.

Racing vs. Sierra Chica – Desde las 11:00, en 10ª, 8ª, 7ª y 6ª.

Luján vs. Hinojo – Desde las 11:00, en 6ª, 7ª, 8ª y 9ª. (Est. Hinojo)

Miércoles 22

Estadio Ricardo Sánchez

Ferro C. Sud B vs. El Fortín - 18:30

El Fortín B vs. Hinojo

Est. Clemente Di Carlo

Estudiantes A vs. Embajadores B - 18:30

Racing B vs. Loma Negra

REGIONAL JUVENIL

Domingo 19

Embajadores vs. Bella Vista - 14:00 y 15:30 (Sub13 - Sub15)

Douglas Haig vs. Racing - 14:00 y 15:30 (Sub13 - Sub15)

Miércoles 22

Estudiantes vs. Santamarina - 18:00 y 20:30 (Sub13 - Sub15)

ALEVINES

Domingo 19

Est. Domingo Colasurdo

Desde las 10:30: Ferro C. Sud, Hinojo, Estudiantes y Embajadores

Est. Ricardo Sánchez

Desde las 10:00: Racing, El Fortín, Cosecha Mundial, Loma Negra, Sierra Chica y San Martín.

FEMENINO

Domingo 19 - 10ª fecha - Est. Pedro I. Legorburu

10:00 Loma Negra vs. Ferroviario

11:15 CEF Nº 100 vs. Ferro C. Sud

12:30 Muñoz vs. Provincias Unidas

13:45 Tres Hermanos vs. Luján

15:00 Nicolás Avellaneda vs. Pueyrredón

16:15 Racing vs. CEF Nº44

Sub15

14:00 Ferro C. Sud vs. CEF Nº 44

15:00 Racing vs. CEF Nº100

RESERVA

Domingo 19

Loma Negra vs. Luján - 14:00

Hinojo vs. San Martín - 13:30

Estudiantes vs. Sierra Chica - 13:30

Martes 21

Embajadores vs. Ferro C. Sud - 14:00

PRIMERA

Domingo 19

Loma Negra vs. Luján - 16:00

Hinojo vs. San Martín - 15:30

El Fortín vs. Sierra Chica - 15:30

Embajadores vs. Cosecha Mundial - 17:00