Rubén Ledesma: En el comercio “hubo casi un 60% de despidos”

El presidente de la Copebo (Corriente de Pensamiento Bonaerense) Julio Rubén Ledesma, quien a su vez es Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de La Matanza (SEOCA) estuvo en Olavarría acompañado del concejal del Frente Renovador, Marcelo Latorre.

El dirigente llegó a nuestra ciudad para ofrecer una conferencia de prensa donde expuso su visión frente a las próximas elecciones y analizó además, la situación de la actividad mercantil en la provincia de Buenos Aires.

Dentro de su exposición resaltó “la crisis económica que se viene dando en todos los distritos del conurbano”. Detalló que el comercio en general “cayó” y que “hubo casi un 60% de despidos”.

En referencia a la situación de Olavarría indicó que “es distinta a la del Gran Buenos Aires donde fuimos muy golpeados y más con las nuevas tecnologías, la venta online. Estas cuestiones dejan a trabajadores en la calle y a eso hay que sumarle los incrementos permanentes de luz y gas”.

Como propuesta a desarrollar señaló el hecho de “replantear el tema de la subvención tanto a los servicios como el gas oil. Esto hay que plantearlo porque golpea mucho a la pequeña y mediana empresa y al comerciante lo castiga muchísimo”.

La llegada a Olavarría se enmarca en una gira que el líder sindical realiza junto a la Corriente de Pensamiento Bonaerense en todo el país. Al respecto, Ledesma señaló que la intención de la Copebo es que “confluyan todos los pensamientos políticos, es hora de unir y volver a creer en la gente y buscar nuevos dirigentes” y resaltó “hay una meta preciosa que fundamentalmente son los jóvenes”.

Por otra parte, insistió en la “unidad con todos en el peronismo” y señaló como deseo que “tengamos la altura, la dignidad de hacer lo que el pueblo quiere que es la unidad, no quiere más que eso”.

Por último aseguró que “nosotros vamos a acompañar a Sergio (Massa) en lo que decida y eso será lo más inteligente, lo que le conviene más al país”. Y denunció: “Massa tuvo que sobrevivir, no cualquier vecino puede ser candidato porque no hay nada más tirano para mí que las PASO. Mercantilizaron la política a través del pago de fiscales. Generaron todo ese tipo de inconvenientes para que los vecinos no pueda ser candidato cuando tienen todo el derecho”.