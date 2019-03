Familiares y amigos de Morena se manifestaron nuevamente para pedir justicia

En la tarde de este viernes, un grupo de familiares y amigos de Morena Brendel se convocaron en el Paseo Jesús Mendía para pedir justicia por la joven asesinada a principio de este año.



En el lugar, la mamá de Morena, Natalia Quintero, habló con los medios y contó que “los abogados de los acusados, Emanuel Molinate y Brisa Wagner, solicitaron levantar la prisión preventiva, pedido que fue acá fue negado y enviado a Azul".Con respecto a ello agregó "tenemos que esperar el dictamen de la Cámara”.



Natalia fue clara sobre el motivo de la manifestación y solicitó “pedimos que actúen rápido y que la justicia actué con todo el peso de la ley”. Con respecto a las convocatorias aseguró que “voy a seguir haciendo las marchas hasta que salga el juicio y este conforme con la pena que le dan a los acusados”.



Además, en el lugar se encontraba el padre de Agustín Quintero, tío de Morena, que fue asesinado de un disparo en el barrio Lourdes. En esta oportunidad también pidieron justicia por él e informaron “ayer nos enteramos que detuvieron al autor del hecho por otra causa porque en su momento la Cámara lo había absuelto para que esperara el juicio en libertad”.



Sobre ello, visiblemente acongojada, Natalia manifestó: “no quiero que pase con Morena, no quiero que esperen el juicio en libertad”.



“Voy a seguir peleando hasta las últimas consecuencias” sostuvo la madre de la víctima.



Con respecto a la reunión con el intendente Ezequiel Galli que fue solicitada por la familia de Morena, contó: “el pasado miércoles me llamo el intendente y se dirigió a mi casa, tuvimos una charla y le pedí por mayor seguridad. Nos dijo que contara con él para lo que necesite que estaba a disposición y que iba a tratar de comunicarse con un fiscal para ver si se puede interiorizar en la causa, aunque me expresó que él mucho no puede hacer”.



Durante el diálogo con los medios mostró su malestar con el Servicio Local, por su “falta de accionar” tema sobre el que expresó “Cuando realizamos la marcha anterior pasamos por donde funciona el Servicio Local y nadie salió a preguntarnos porqué estábamos ahí”.



Fue tal el enojo que esta situación le generó que se la transmitió al Intendente y sobre ello dijo que “le dijimos la falta de respuesta que tuvimos y además queríamos saber porqué no hace nada con los menores”.



Finalmente y con respecto al accionar del Servicio Local opinó: “recibe más contención ella que mató, que yo que enterré a mi hija”.