La semana política: la campaña invisible mientras ahora todos quieren PASO

Alexis Grierson

@alexisdechillar

No fue una semana más: desde los Corsos hasta hoy la campaña tomó un giro de “poner segunda”. Los dos candidatos lanzados en búsqueda de la intendencia se muestran en plena campaña, con estrategias diversas pero pisando fuerte en el territorio. Como nosotros en el mundo, ellos no están solos: algunos dan mensajes, avisan e incluso se postulan para jugar en agosto y octubre. Mientras los dirigentes quieren que José sea candidato, él todavía espera. Y puede ser una espera un poco más larga.

Pero vayamos por partes: Galli está implementando una estrategia de campaña interesante. Históricamente, siempre se criticó a la dirigencia política por mostrarse y dialogar “en tiempos de campaña”. En el Corso oficial 2019, el intendente se fue a recorrer todos los puestos de comida y venta de espuma, uno por uno, absolutamente solo. De hecho, hasta volver al escenario pasó más de una hora, donde intercambió opiniones sobre el evento en sí y también de la gestión en general.

Según propios y ajenos, “tiene muy buena respuesta” este tipo de iniciativas. ¿Cuántas fotos hay sobre eso? Ninguna. Y eso habla muy bien de la acción. Curiosamente, es la estrategia totalmente opuesta de Federico Aguilera. El candidato de Unidad Ciudadana muestra las constantes reuniones que tiene con vecinos en los barrios. Un lugar, si se quiere, “cómodo” dado que el concejal visita con frecuencia dichos lugares, incluso fuera de campaña. En cambio, para la política están los medios. Mostró, una a una, las agrupaciones que acompañarán su candidatura. La última, Nuevo Encuentro.

Quien tampoco se está mostrando mucho es José Eseverri. Por no decir nada: voceros señalaron que se reúne con vecinos en los barrios, pero en el ámbito que roza lo privado. Hablando de la ciudad y sus necesidades, pero sin difusión. Esta ausencia pública comenzó a sembrar fuertes rumores sobre qué hará en junio. La definición común de la dirigencia (que no distingue color partidario) es “para mí no juega”. Pero los tempranos lanzamientos, por ahora, no condicionaron a Eseverri, aunque, ¿jugará?

El concejal Einar Iguerategui, en diálogo con Infoeme, desmintió una posible candidatura personal en caso de que el ex intendente no se postule: “no pienso en una candidatura personal, sinceramente. Trabajo todos los días y deseo que José sea candidato y sea intendente. Por eso trabajamos todos los días” dijo.

En este sentido, dejó bien en claro que “los tiempos de las candidaturas los manejará José” y volvió a resaltar que no piensa en algo personal: “sería soberbio pensar en eso (una candidatura) cuando la gente pregunta por José y piden que vuelva ‘alguien que vuelva a gobernar bien Olavarría’”.

La pregunta que se hacen todos hoy es: ¿Jugará José Eseverri? ¿Será candidato a intendente? El rumor sigue.

Ahora todos quieren PASO

El oficialismo plantó la semilla del debate. Y como por arte de magia, ahora todos quieren PASO: el radicalismo local volvió a mostrar los dientes en medios de la ciudad mostrando que no sólo quieren que haya Primarias, sino que quieren participar.

Desde el gobierno municipal, por lo bajo, volvieron a dejar en claro algo que se dijo en una reunión que Vidal (y Daniel Salvador) mantuvo con los senadores provinciales: no hay PASO en los distritos. Todos juntos o nada. Galli pareciera tener a “sus radicales” por lo cual ¿Cominotto, González y esa ala del radicalismo se quedan afuera de las listas? ¿Cuál es la búsqueda en esta “protesta pública”?

En el medio, ¿apareció la salvación de Salvador? Fuentes del gobierno prácticamente confirmaron la candidatura de Cristian Ritondo para encabezar la lista de diputados nacionales. En tiempos donde se rumoreaba que sería el compañero de fórmula de Vidal…para el radical es un aire. Ahora, ¿por qué el radicalismo local sigue “rebelde” con Galli? ¿Hay un tema más allá del conflicto de Salvador?

Y en Unidad Ciudadana apareció una sorpresa: el abogado y defensor oficial suspendido Martín Marcelli pidió, en redes sociales, que le den una interna dentro del espacio que lidera Cristina Fernández de Kirchner. Tras una licencia, la no aceptación de su renuncia como funcionario del Poder Judicial y una suspensión, Marcelli quiere hacerse un lugar en la política. No es la primera vez que lo dice, solo que ahora indicó, incluso, el espacio político donde quiere participar. ¿Le darán lugar desde el sector de Aguilera?

Los temas que se imponen

La semana pasada adelantaron que los temas de campaña que la Provincia quiere imponer son claros, Seguridad y Educación. Pero algunos puntos. Eso explica la llegada de Sánchez Zinny a Olavarría: el Ministro de Educación tuvo un paso fugaz por la ciudad para resaltar los “objetivos de campaña”, que son las obras en las escuelas (algo en lo que se ha avanzado mucho) y discutir la calidad educativa.

Tras ello, jugó al gato y al ratón con los gremios docentes, pero también con los medios. Pareciera que desde el Gobierno de la Provincia buscaron evitar la consulta inevitable por este tema: ¿qué pasará con las paritarias?

En Seguridad, mientras tanto, se empezaron a observar algunas líneas vinculadas con la labor del Municipio en la materia: inversiones, aportes para el pleno funcionamiento, colaboración desde Monitoreo, son algunos de los puntos que ya se vieron y observarán con el correr de los días. También se trabaja fuerte en materia vial, incluso, con un resultado publicado al detalle que muestra que en 2018 hubo menos heridos en accidentes de tránsito.

Como verán, los 7 días arrojaron un sinfín de datos. Incluso hizo que el panorama de hoy sea un poco más largo de lo habitual. Pero como dicen viejos conocidos en política, “estas carreras son de resistencia”. Y todavía, falta mucho.