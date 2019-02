Más de 600 vecinos firmaron un petitorio en contra de los aumentos en los servicios

Vecinos de distintos puntos de la ciudad decidieron poner en evidencia y, más aún, en acción la “disconformidad” que sienten debido al incremento en las tarifas por los servicio, por ejemplo, de luz y agua.

Así lo hicieron saber en las últimas horas a partir de un documento que acercaron tanto al Concejo Deliberante como a la Defensoría del Pueblo.

“Estamos muy disconformes con este avasallamiento”, puede leerse en un apartado del escrito que cuenta con el aval de más de 600 firmas de vecinos de distintos barrios de la ciudad. “Creemos que son ustedes los que pueden hacer escuchar nuestros reclamos y disconformidad en este accionar”, continúa el mismo párrafo.

“Estamos convencidos que estos aumentos no sólo afectan el bolsillo de los vecinos en particular, sino también al de los Comercios y Pymes ya que en algunos casos no solo han dejado sin trabajo a la gente, sino también tuvieron que cerrar sus puertas por el incremento de los servicios antes mencionados”, avanza el documento

“Esto, entre otras causas, hace que ya no sea rentable tener un local o una pequeña empresa. Sabemos lo que significa perder puestos de trabajo y queremos que ustedes como representantes del pueblo tomen las medidas necesarias para que se pueda revertir esta situación, en una palabra queremos ser escuchados: Basta de tarifazos!” concluye el escrito firmado desde vecinos autoconvocados.