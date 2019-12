Infoeme | Política | Bomberos - 5 de Diciembre de 2019 | 10:30

Ley de financiamiento a Bomberos: “Hoy es un día de alegría”

Lo dijo el ex senador provincial Héctor Vitale, uno de los impulsores de la ley sancionada en 2015 pero que hasta la fecha no había sido reglamentada. Valoró el trabajo realizado en esa época junto al recordado ex referente de Bomberos de nuestra Ciudad, Alberto Peña y el Comandante General, Raúl Ferreira. “Es importante destacar el trabajo que se realizó desde Olavarría” valoró.