Estafa de Whatsapp: prometen $120.000 del Estado argentino

Por Emiliano Menchi



Desde Whatsapp se empezó a difundir una falsa promesa del Estado argentino en donde aseguran que si trabajaste entre los años 1990 y 2019, tenes derecho a reclamar una suma de $120.00 pesos, luego en el mismo mensaje envían un enlace, el cual es usado de "gancho" para robarnos los datos personales.

Este mensaje no es más que una manera de caer en la buena fe de la gente y hacer que ingresen ingenuamente al enlace, sin saber que al hacerlo estás frente a una amenaza con el único fin de recopilar datos personales de la víctima.

Aquellos que trabajaron entre 1990 y 2019 tienen el derecho de retirar $120.000 del Gobierno de Argentina. Verifique si su nombre figura en la lista de aquellos que tienen derecho a retirar estos fondos



Para no caer en este engaño es importante tomarse el tiempo y ver que el mensaje no tiene un link que pertenece al Estado, y que está plagado de errores ortográficos. Por otro lado es irrisorio en todo sentido: tanto el monto, como el amplio rango de años que incluye a quienes supuestamente estarían incluidos en el pago, esto es así para acaparar a la mayor cantidad de víctimas.

Prestar atención al link, ademas de no ser seguro (no es https) no pertenece a ninguna pagina oficial del gobierno.