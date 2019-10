Ezequiel Galli: “Hay un contraste importante para que los vecinos definan”

El pasado martes, los cuatro candidatos a Intendente se presentaron en la Facultad de Ingeniería y debatieron sobre diversas temáticas.

En este sentido, el actual jefe comunal señaló que el intercambio fue “súper positivo, me parece que es un ámbito de discusión y de presentación de propuestas que es muy enriquecedor a la hora de elegir a quien votar. Los vecinos que no lo escucharon van a tener la posibilidad de escucharlo y evaluar”.

“El que no tenga definido su voto lo podrá hacer. Hay propuestas muy distintas, hay un contraste bastante importante para que los vecinos se puedan definir”.

En relación a las propuestas de los diversos espacios que buscarán gobernar la ciudad a partir del 10 de diciembre, Ezequiel Galli detalló: “hay dos puntos en común que los tenemos todos: queremos un Matadero Municipal, a mí me tocó no poder desactivar la bomba de tiempo y todavía me duele lo que pasó, pero si nos pusimos a trabajar para tener un proyecto serio. El otro punto que encontré en común fue que todos queremos tener una planta de separación de residuos, a raíz de la finalización del contrato, nosotros ya estamos trabajando en eso. Esos dos puntos hay un gran consenso, y está bueno porque lo que viene va a ser un trabajo entre todos los que puedan aportar”.

Para finalizar, el candidato de Juntos por el Cambio habló sobre la continuidad de la campaña hasta el 27 de octubre: “el sábado arranca la veda para inauguraciones y actos políticos, así que tenemos una agenda destinada a las inauguraciones y proyectos que nos quedan. El sábado arranca una campaña distinta para salir a convencer a la gente, también lo tenemos a Mauricio Macri y a Vidal en la marcha del ‘Si, se puede’, que realmente va a ser muy importante” y concluyó “ser elegidos entre las 30 ciudades elegidas para la marcha nos pone en un lugar de privilegio, creemos que reafirma que Olavarría es una ciudad importante”.