José Eseverri: “Muchos votantes de Fernández nos elegirán en octubre”

José Eseverri, con vistas a las elecciones del 27 de octubre, sostiene reuniones con vecinos en barrios de Olavarría y localidades del Partido. El candidato a Intendente pidió a los candidatos que “no prometan pavadas que no van a poder cumplir”.

“En agosto hubo una elección nacional y provincial que se definió, ahora hay una mirada más profunda sobre lo local. El 10 de diciembre hay que sentarse en el despacho del Intendente a tomar decisiones y no aprender a gobernar. El próximo Intendente tendrá que ordenar el presupuesto, atender la demanda urgente por eso es importante ser mesurados a la hora de realizar promesas y no generar falsas expectativas en los vecinos. Hay dirigentes que, en campaña, prometen cosas que siendo Intendente no podrán cumplir”, resumió el candidato a Intendente.

Algunos candidatos prometen cosas sin dimensionar lo que está pasando en la ciudad

“Este gobierno le metió los problemas dentro de la casa de la gente: la gente no puede pagar las tarifas y sus sueldos no alcanzan para fin de mes”, sostuvo Eseverri al criticar el Gobierno de Macri.

“El próximo Intendente deberá tener enorme independencia política respecto del Gobierno Nacional y Provincial para defender los intereses de Olavarría. No sé si Aguilera tiene autoridad para enfrentarse a Alberto Fernández para defender los intereses de Olavarría”, sostuvo Eseverri.

Muchos votantes de Fernández nos elegirán en octubre

“Ojalá que la gente entienda lo que pasó en Mendoza: en esa provincia ganó Alberto Fernández y en la elección provincial decidió votar a quienes estaban mejor preparados para cuidar su pago chico. Nosotros aspiramos a que el olavarrienses reflexionen sobre qué dirigente está preparado para solucionar los problemas de Olavarría. Nosotros no llegamos al Municipio a improvisar ni para aprender a gobernar. Tenemos soluciones para los problemas del presente”, finalizó.