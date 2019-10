Ezequiel Galli: "La mitad de los vecinos de Olavarría nos eligieron"

Si bien se mostró cauteloso porque faltan escrutar el 50% de los votos, se mostró “muy contento por las elección que hemos hecho en Olavarría nivel nacional, provincial local”. “El pronóstico no nos falló aún no es tiempo de definir nada” dijo.

Ezequiel Galli tuvo su primera aparición pública en el búnker de Juntos por el Cambio y anticipó una tendencia que lo ubica como intendente virtualmente reelecto.

“Gracias a toda esta gente, falta escrutar más del 50%, estamos muy satisfechos con el resultado” al tiempo que dio a conocer los primeros resultados locales en los que señala que con el “43% de los votos logramos 49,69% por sobre 36% del Frente de Todos y 8,9% de Consenso Federal” sostuvo.

“Lo decidieron los vecinos, veníamos diciendo que las Paso no definían nada. Lo que está pasando es lo que sentíamos en la calle, el pronóstico no nos falló aún no es tiempo de definir nada” expresó en un clima de profunda emoción.

“Que los olavarrienses no hayan elegido nos enorgullece y nos pone en un gran compromiso” explicó el Intendente al tiempo que adelantó que Juntos por el Cambio se perfila como “fórmula completa ganadora en Olavarría”.

“Los vecinos de Olavarría valoraron la gestión” concluyó.