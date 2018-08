Estudiante olavarriense participará de las olimpiadas de matemáticas

Martín Ruiz Díaz, alumno del colegio primario Monseñor Cesar Caneva viajó el miércoles a Necochea donde este jueves participará de las Olimpiadas provinciales de matemática “Ñandú”.

Marisa, la madre del pequeño, contó cómo llegó a esta instancia, luego de pasar tres niveles locales, “En primer lugar aprobó el intercolegial que se realizó en escuelas públicas y privadas de la ciudad –en su caso en el colegio Caneva- y otras dos pruebas que se tomaron en la UNICEN", momento en que se definió su paso al nivel regional.

Martín cursa 6° grado del primario y hoy se prepara para lograr su objetivo, ganar las Olimpiadas provinciales.

Este jueves a las 9:00 se realizará la prueba escrita en el Centro Cultural de la Ciudad balnearia y el viernes, en el mismo horario se llevará a cabo la exposición oral y premiación en el Teatro París de la Ciudad.

El diálogo con Infoeme el niño dijo “Me gustan mucho las matemáticas” y sobre cómo llegó a participar de ésta Olimpiada contó “Un día la seño nos dijo que en vez de tener clase de matemática nos iba a tomar un prueba para participar de las Olimpiadas y pasé esa instancia y otras más”.

La metodología de la prueba consta de tres problemas, uno de series, otro de perímetros y áreas y el último de ecuaciones. En cuanto a la forma en que se prepara para la instancia venidera dijo “Todos los días hago muchos ejercicios para practicar”.

El pequeño contó cómo fue recibida en la escuela la noticia de su participación en la Olimpiada y sobre ello expresó: “La seño de matemática me deseó mucha suerte y mis compañeros me aplaudieron y me gritaron que podía”.

Alumnos de las localidades de 9 de Julio, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Daireaux, Junín, La Plata, Las Flores, Luján, Mar del Plata, Navarro, Necochea, Olavarría, Pergamino, Pilar, San Nicolás y Tandil participarán de esta edición de las Olimpiadas de Matemática Ñandú.

Finalmente, la mamá de Martín informó que "La Municipalidad de Olavarría entregó un subsidio para la participación académica del niño en el nivel regional".