Despacho de cemento: leve caída en el mes de julio

En el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Cemento Portland (AFCP) el resultado mostró que julio tuvo una pequeña disminución del despacho de cemento. Fue, precisamente, del 2,2% con respecto a junio.

El despacho puntual fue de 952.350 toneladas, incluyendo exportaciones. A esto se le debe sumar la comparación interanual con el mismo mes del periodo anterior, que registra una baja más importante, del 5,9%.

Con destino al consumo interno los despachos de los asociados, incluyendo importaciones, alcanzaron 952.220 toneladas, cifra que exhibe una baja del 1.9% con respecto al mes anterior y comparada con el mes de julio de 2017, una disminución del 6.3%.

Tras un comienzo importante en materia de despacho de cemento, las cifras disminuyeron a comparación de 2017, aunque no forman no muy significativa. Para tener en cuenta de cara al futuro, el año pasado tuvo un pico de crecimiento en la última parte del año, algo que este periodo no parece vislumbrarse dada la caída en el último mes.

De todas maneras, el estimado anual que calcularon desde la AFCP daría cuenta de una suba del 5% con respecto al 2017, por consiguiente restará esperar lo que suceda el resto de este año.