Billeteras virtuales: CNV limita la inversión en cauciones que definen intereses

La Comisión Nacional de Valores (CNV) resolvió imponer un límite del 20% a la inversión en cauciones que pueden realizar los Fondos Comunes de Inversión (FCI) denominados de Mercado de Dinero. La medida, que entrará en vigencia el 1° de diciembre, busca regular la liquidez de las carteras utilizadas por las billeteras virtuales para generar intereses a sus usuarios.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Resolución General N° 1092 responde a una solicitud expresa del Banco Central (BCRA), que alertó sobre un "significativo incremento" en la participación de estos Fondos en el mercado de cauciones, y lo consideró necesario para el "correcto funcionamiento de la política monetaria".

El impacto en los intereses

Los Fondos Comunes de Dinero son el vehículo más utilizado por plataformas como Mercado Pago para invertir los saldos de los usuarios que no están en caja de ahorro, ofreciendo rendimientos con disponibilidad inmediata. La caución, al ser una operación de bajo riesgo y alta liquidez, era una herramienta central para estos fondos.

Los Fondos Comunes de Dinero, tanto "Clásicos" como "Dinámicos", solo podrán invertir hasta el 20% de su patrimonio neto en cauciones. El Objetivo: La restricción obliga a estos Fondos a diversificar más sus carteras, fortaleciendo los mecanismos de protección de los inversores y al mismo tiempo permitiendo al BCRA un mayor control sobre el mercado financiero a corto plazo.

La nueva reglamentación entrará en vigencia el próximo lunes 1° de diciembre de 2025. (Noticias Argentinas)