Día del Niño: ¡Regalá igualdad!

Un catálogo de juguetes que promueve juguetes y juegos no sexistas

Distintos países llevan adelante campañas no sexistas al momento del juego

Por Yesica Guevara

Rosa o celeste. Juguetes de nena y juguetes de nene. La supremacía de lo binario se puede observar en las vidrieras de muchas jugueterías. Existen personas que se dan la oportunidad de desnaturalizar esa situación y observan en este mandato consecuencias sobre el desarrollo de los niños y niñas.

Infoeme habló con la psicóloga Carolina Mocciaro (M. P. 35555), con Marina mamá de Lisandro de 3 años y con Marcos, papá de Celeste de 8 y Martín de 6. La intención fue pensar y analizar los estereotipos que se generan en este día.

En primer lugar, hay que decir que según explicó la licenciada Carolina Mocciaro, los estereotipos de género tienen consecuencias a medida que los niños y niñas van creciendo debido a que interiorizan ciertos discursos de la sociedad que no transmiten mensajes verdaderos.

“Se construyen estereotipos que producen restricciones en las personas. Por ejemplo: 'las niñas no pueden solas porque son más débiles' o 'los niños no pueden ser sensibles: no llorés como nena'”, ejemplifica Mocciaro.

Este tipo de sentencias estructura posiciones. Es decir, la sociedad espera determinadas cosas de los varones y de las mujeres. Por lo tanto “los sujetos terminan alienados a un discurso social que determina qué puedo y qué no puedo hacer, sin poder registrar el propio deseo”, explica la profesional.

¿Y qué pasa cuando los niños y niñas no responden a lo que la sociedad espera?

Muchas veces los niños sienten vergüenza al sentirse atraídos por juegos y juguetes que parecería no corresponder con su género. La sociedad marca la cancha.

Marina y Juan son los papás de Lisandro de 3 años. Marina contó que para ellos no existen los juguetes de nena o de nene. Lisandro crece bajo ese concepto. De hecho, cuando Lisandro vio un muñeco Yoly Bell en la sala de espera de un pediatra, quiso uno.

“Se llama Bernardo y es su hijo. Con ese muñeco Li fue solo al baño, empezó a dormir solo… todo lo que nosotros hacemos como papas con él, él lo hace con Berni”, contó Marina.

Cuando Lisandro era más chico y gateaba, Marina barría mucho para evitar objetos pequeños en el suelo. Entonces él la quería imitar. “Empezó a pedir una escoba. Y le compre una escoba, palita, secador. Lisandro tiene cocina, verduras, ollas”.

Marcos, papá de Celeste y Martín cuenta que con la mamá de los chicos tampoco se plantean la división de los juguetes por género. “La nena que es más grande y el nene la sigue en todos sus juegos. Cuando juega con las muñecas por ejemplo, obvio que lo dejamos. No somos de decir nada. Si está con las muñecas y se divierte bárbaro, si agarra la pelota y se divierte está bien. Nosotros no le decimos nada”.

La mirada de los otros y las instituciones

A Marina le llama la atención la reacción de asombro que percibe en la calle cuando Lisandro pasea con su muñeco. “Lo que yo veo es tremendo. Me sentí super observada, a mí no me importa pero creo que hay papás que le tienen miedo a esa mirada”.

Carolina explica que muchas veces recibe consultas respecto a la elección de determinados juegos y juguetes. A menudo escucha frases como “si el nene quiere una muñeca es porque va a ser gay, como si la expresión de género estuviera ligada a la elección sexual”.

Respecto a las instituciones educativas, para Carolina falta mucho. “Creo que se está haciendo lentamente un pequeño cambio pero no del todo. No se terminan de desestructurar”.

Para la profesional esto representa un problema “porque cuando los papás en sus casas se esmeran para una educación más libre, luego se topan en la Escuela y en el Jardín con un discurso contradictorio. Eso les va a ocurrir en la vida. Por eso me parece muy importante la contención de los padres, de correrlos de esa mirada estereotipada y acompañarlos en cada etapa y con las dudas que a ellos les surja”.

Explica que perpetuar y reproducir estereotipos tiene consecuencias desde la niñez y principalmente en la adolescencia, donde el varón es llevado a involucrarse en actos de violencia porque lo que se espera de él es que no sea cobarde. Con las adolescentes para lo mismo, aunque la licenciada advierte que esto está cambiando con una mayor consciencia feminista.

Como padres hay que evitar caer en los estereotipos: “Como papás y mamás no hay que quedar sujetos a lo que dice la sociedad. Hay que escuchar el deseo de los niños”, señala Carolina.

Y cuenta una experiencia personal. “Me acuerdo que mi hijo, cuando era más chico e iba a sala de 3, volvió del jardín triste porque los nenes le habían dicho que era un maricón porque dijo que su película favorita era Blancanieves, y eso no es lo que “se espera” de un varoncito”.

A Lisandro, le pasó lo mismo. “Volvió del Jardín muy angustiado porque sus amiguitos le habían dicho que no podía tener un muñeco”, contó Marina.

En este contexto de revisión de los conceptos y los dichos que naturalizamos, es pertinente mencionar la campaña “Día de las Infancias” que se lanzó con la idea de respetar la diversidad y las construcciones de género.

La iniciativa es promovida por la Escuela de Género Juana Azurduy y la Red Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista.

Por eso, si llegaron hasta acá, les propongo volver al principio de la nota y cambiar la lectura del título. Día de las Infancias: Regalá igualdad (y libertad).