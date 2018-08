Día del lector: ¿Qué leen los que escriben?

¿Qué es un lector? Se pregunta Ricardo Piglia, tal vez uno de los más grandes escritores contemporáneos. ¿Quién es ese lector? ¿Qué le sucede?

La literatura se ha encargado de mostrarnos una variedad infinita de lectores. Podemos encontrar el lector compulsivo, el melancólico, el crítico, el filósofo, el propio Borges aparece figurado como uno de ellos.

“Uno de los lectores más persuasivos que conocemos, del que podemos imaginar que ha perdido la vista leyendo, intenta, a pesar de todo, continuar” escribe Piglia referenciando una foto donde se ve al escritor intentando descifrar las letras de un libro que tiene pegado a la cara.

“Esta podría ser la primera imagen del último lector, el que ha pasado la vida leyendo, el que ha quemado sus ojos en la luz de la lámpara”, escribió Piglia.

¿Qué leen los que escriben? Nos preguntamos nosotros al consultar a distintos autores locales.

Diego Javier Rojas, nos transporta a la infancia con un clásico que se puede -y me atrevo a opinar: se debe- leer en cualquier momento de la vida. “Alicia en el País de las Maravillas” es un libro que lo remonta al momento de su iniciación en la lectura.

¿Desde cuándo soy lector?, se pregunta. “Desde aquella vez que mi mamá me llevó a la biblioteca y me prestaron dos libros de la colección Mis Animalitos de Sigmar, que pedí que me leyeran varias veces”. Sin embargo hay un momento que recuerda como fundante de su pasión por la lectura y fue la primera vez que se compró un libro con sus ahorros.

“Juntar el dinero, ir a la librería Atenea y que la librera Marisel me recomendara un libro. Ese libro fue “Alicia en el país de la maravillas” de la colección Robin Hood. Y destaco la colección porque marcó a varias generaciones lectoras pero también porque a mi 8 años me hizo sentir importante tener en mi biblioteca un libro de muchas páginas, pocos dibujos, “gordo” (por su cantidad de páginas) y de tapa dura”.

Para Diego, “Alicia en el país de la maravillas” fue el libro que marcó su camino lector y también el de escritor. “Luego varias décadas después uno de mis personajes se llamaría Alicia y fue mi primer libro publicado: Una respuesta para Alicia".

Sofía Blando habla pausado, como buscando algo esencial atrás de cada palabra. Sus escritores elegidos dejaron una huella en sus poemas. Alejandra Pizarnik, Hugo Mujica, Octavio Paz, Lacan o Deleuze.

Ellos de alguna forma se hacen presentes en su escritura. Sofía recita con voz profunda: “Ella cree en los muertos y los muertos retornan. Oculta en la noche. Das ding. Los muertos bajos sus pies, los muertos tras las muertes, los muertos en sus ojos, los muertos que no ve son los que lleva en la espalda”.

El filósofo Deleuze escribió: “Esos grandes prismas cósmicos, ese amanecer de nosotros mismos por encima de la nada”. Sofía plasmó lo siguiente en uno de sus poemas del libro El Umbral: “Una avalancha de puntos, en sí mismos, en sí mismos planos que fracturados en líneas copulan con el viento. Punto gris, corrimiento de una escena matríztica. Su columna no deja espacio para el sol y es en ese eclipse, elipsis imperfecta de los tiempos, donde encuentra la pausa que sanará las ausencias".

En su otro libro Ojo de agua, uno de los poemas comienza con una cita de Octavio Paz, escritor mexicano. “Nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje todo es del viento y el viento es aire siempre de viaje". Y el poema dice así:

Son los pájaros entre las ramas/ el viento entre mis dedos/ Una sombra/en el contorno de las flores.

Guillermo Del Zotto, es escritor, poeta, periodista y coordinador de talleres literarios. Además de un emprendedor de la cultura incansable, hace poco lanzó el sello editorial Del Altillo que ya lleva dos novelas publicadas.

Sus recomendaciones son de las imprescindibles. “Pensando en recomendar como lector -me gusta esa diferencia- pensé en la relectura”, señaló Guillermo.

“Volvería a leer una novela, un libro de cuentos y uno de poemas. “Almas muertas” de Nikolái Gógol como novela impecable. Cualquier libro de cuentos de Guy de Maupassant y el libro “Poesías no completa” que compila la obra de Wislawa Szymborska”.

Podía ocurrir.

Tenía que ocurrir.

Ocurrió antes. Después.

Más cerca. Más lejos.

Ocurrió; no a ti.

Bella Wislawa.

Fabricio Lucio presentó a principios de mes “Jaque Mate” su primera novela. Considera que cualquier libro nos puede dejar una marca. “Depende en qué momento nos encuentre y qué busquemos en cada una de las historias”.

Más allá de esto hay una lectura a la que siempre vuelve y es “La gesta del marrano” de Marcos Aguinis. Aclara que “creo que ahí se terminan mis recomendaciones sobre otras obras del autor”. Es más, no piensa en Aguinis cuando recomienda “La gesta…”

Para Fabricio ese libro no fue de fácil lectura. Le resultó interesante la temática y la forma de ser narrada la historia. Recomienda “leerla con pausa” y da cuenta de “una excelente puerta de entrada para saber más de la Santa Inquisición”.

La novela transcurre durante los años posteriores al “Descubrimiento de América”. Por ese entonces muchos españoles utilizaban el término “marrano” para insultar de ese modo a los judíos y musulmanes conversos a la fuerza pero que en realidad, en secreto, seguían manteniéndose fieles a sus creencias. La historia cuenta lo que le pasa a Francisco Maldonado, hijo menor de una familia de origen judía que deben huir y exiliarse en el Nuevo Continente.

Los invitamos a disfrutar de alguna de estas lecturas y escuchamos sus recomendaciones. ¡Feliz día del lector!