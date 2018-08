Roberto Salvarezza: “La imagen que damos al mundo es la de un papelón”

Así lo expresó el Diputado Nacional y ex Director del CONICET al referirse a la baja de los acuerdos bilaterales por parte del Gobierno. Fue en el marco del Encuentro de Ciencia organizado por Unidad Ciudadana.

El Diputado Nacional y ex Director del CONICET, Roberto Salvarezza, habló con los medios minutos antes de la apertura del Encuentro de Ciencia organizado por Unidad Ciudadana.

En ese sentido, expresó: “celebro que se creen estos espacios, donde los investigadores puedan mostrar lo que hacen. Más en un momento donde parece que se nos interpela sobre ciencia útil e inútil, donde se cuestionan las actividades de los científicos”.

En relación a los 500 millones de pesos que el Gobierno destinó al CONICET, Salvarezza comentó: “hay que tener en cuenta que una parte considerable son para pagar la paritaria del 15%, que es el que los profesores universitarios no están aceptando. Va a quedar muy poco libre, que nos va a permitir seguir abriendo los institutos, pero no seguir con los proyectos desfinanciados” y agregó “es un salvavidas para poder pagar la luz, la limpieza y la seguridad, pero no solucionan el problema de fondo”.

El Diputado Nacional se refirió a los dichos de Josefina Mendoza y detalló: “hay que contestarle que mire chequeado, donde se confirma que la inversión en Ciencia y Tecnología está a nivel del 2004, y con las universidades es un descalabro completo”.

“La imagen que damos al mundo es la de un papelón, porque Argentina cancela sus acuerdos bilaterales de forma unilateral. Los investigadores tenían arreglados los viajes a Francia, Alemania e Italia, y lo mismo para acá” señaló en relación a los acuerdos bilaterales.

En el marco de las becas CONICET, Salvarezza explicó que “se mantuvieron. No así el ingreso de investigadores, que este año tendrían que haber ingresado 1200 y solo lo hicieron 400” y agregó “sabemos que hubo presiones de parte del gobierno para que en el 2019 el número de becas se reduzca”.

“Cuando estuvimos en conflicto en la toma del Ministerio, vimos que hasta los medios más oficialistas salieron a pedir que no se metan con la ciencia. Si nos queremos parecer a Australia, tenemos que invertir en Ciencia y Técnica”

Sobre el desempeño de Lino Barañao comentó: “el Ministro podría haber tenido un gesto de coherencia ideológica de cuando no le dieron los presupuestos haber dado un paso al costado, pero no lo ha hecho. Habría que preguntarse sobre la ética del Ministro, por mi parte tengo serias dudas sobre su comportamiento”.

Por último, indicó que “el Presidente actual del CONICET era el vice de Barañao, y ni bien asumió dijo que el CONICET era inviable, entonces no podemos calificar la incoherencia y falta de inteligencia. En su momento tendrán que dar la cara por lo que están haciendo”.