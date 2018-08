Falsos aportantes: “Hay una decisión valiente de la Gobernadora de no correrse del tema”

El ministro de Gobierno de la Provincia, Joaquín De la Torre, encabezó este jueves en Olavarría una jornada sobre “Herramientas de Gestión” para los municipios. Tras finalizar con la apertura del evento, el funcionario dialogó con los medios locales y habló de diferentes temas de la actualidad política.

En primer lugar, el ex Intendente de San Miguel, destacó la importancia de socializar herramientas de gestión para solucionar problemas en respuestas a las demandas vecinales: “Los vecinos siempre necesitaron respuestas más rápidas de las que el Estado dio y entienden que los municipios son, porque están más cerca, los más capaces de brindar estas respuestas. No diferencian entre problemas de orden nacional, provincial y local y siempre van a tocarle el timbre a los intendentes que han mostrado en estos años capacidad para hacerse cargo de esos problemas” sostuvo.

Luego se refirió a la nueva formulación de los Coeficientes Únicos que determinan cómo se descentralizan fondos de Provincia y Nación a cada una de las comunas bonaerenses: “Nosotros creemos y María Eugenia lo cree que es una deuda pendiente. Está claro que cada vez que trabajamos sobre el tema hay distintos intereses y miradas. Y creo que la gran solución del tema, pasa no por la modificación del CUD sino por discutir una vez no en forma vertical los presupuestos sino de forma horizontal en los tres niveles y una vez que se detectan las responsabilidades ahí sí hacer la distribución de los ingresos” consideró.

Para De la Torre “lo primero que tenemos que determinar no es que plata le toca a cada uno sino de que responsabilidad se va a hacer el Municipio moderno que están construidas por el reclamo de la gente”.

El funcionario se refirió al escándalo por los falsos apartes a la campaña de Cambiemos y elogió a la Gobernadora Vidal: “La gobernadora tomó decisiones que no se han tomado nunca en la política argentina. Ante la sola sospecha, la responsable política del tema, ni siquiera la técnica, fue apartada de su cargo. Ese es el gran ejemplo del tema y sobre como trascurre la causa depende del Poder Judicial y estamos a su disposición. Hay una decisión valiente de la Gobernadora de no correrse del tema, haciéndose cargo de la responsabilidad política de una de sus miembros",

La intención de este Gobierno es ser transparente en todos los hechos que nos corresponden

El ministro de Gobierno a su vez analizó la situación con la Policía Local: “Fue un convenio que se hizo en su momento y que hoy el Intendente tiene la posibilidad de dejarlo sin efecto o no. Hay un solo municipio en la Provincia en condiciones de firmar que no lo firmó y es San Miguel y yo era el Intendente. Y tiene que ver por cómo se terminó construyendo la policía local como parte de la Policía Bonaerense. Esa decisión que tomó el ex gobernador Scioli que fue un engaña pichanga porque les puso un uniforme pero son policía bonaerense, cobran como policía bonaerense. Y lo que se está haciendo ahora es ponerle el uniforme que les toca por lugar o esquema administrativo del cual depende. Pero eso depende de la decisión de cada Intendente. La Policía Local surgió como una parte de la Bonaerense porque La Cámpora y Nuevo Encuentro no le permitieron a Scioli que aprobara la ley de verdaderas policías locales”.

“Estamos haciendo un esfuerzo enorme para ir con propuestas nuevas”

De la Torre también habló de la paritaria docente antes de la reunión clave prevista para este jueves: “Estamos haciendo un esfuerzo enorme para ir con propuestas nuevas que mejoran la posibilidad económica de los docentes. De cualquier manera, cada tres o cuatro meses la Provincia va dando en forma parcial aumentos de acuerdo al crecimiento de la inflación. Hoy estamos ya dando tres o cuatro aumentos. Más allá que la paritaria se va retrasando, porque las diferencias existen, la Provincia ha ido dando aumento de forma escalonado a lo largo del año. No podemos decirle a la gente que vamos a pagar algo que después no podemos pagarlo como hacían gobiernos anteriores y después había que ver como se pagaba el aguinaldo en cuatro etapas. La idea es no mentir, sino decir lo que podemos hacer y en función de eso dar la oferta”.

Finalmente, el ministro se expresó sobre la quita del Fondo Federal Solidario: “hemos recibido la preocupación pero también el acompañamiento de los intendentes que le han puesto el cuerpo a la decisión del gobierno nacional. Cuando un fondo excepcional pasa a ser con los años normal y uno cree que es ya es parte de su presupuesto. Pero es un fondo que se creó con dos intenciones: poner a los intendentes del Conurbano enfrente del campo y la segunda con las candidaturas testimoniales de esa época para que lo acompañaran a Kirchner en una elección intermedia” concluyó.