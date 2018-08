Tras el conflicto, lo que dejó el Matadero Municipal

Cuando un conflicto deja de ocupar las primeras planas de un medio las historias no desaparecen. Quedan las huellas de la batalla sobre la piel y los protagonistas transitan el después como pueden. Por su parte, el Municipio dio detalles del destino de los ex trabajadores.

Dicen que Ernest Hemingway, escritor norteamericano dijo “el mundo los rompe a todos, y luego, algunos son fuertes en los lugares rotos”. Y así los que pueden, retoman la vida cotidiana con el peso del conflicto sobre sus espaldas.

Jesús Roldán, una de las voces que se manifestaron en torno al conflicto por el cierre del Matadero Municipal, habló con Infoeme y contó cómo es su vida después de meses de tensión.

“Ahí vamos, como podemos”, dijo Jesús en un momento de descanso de su actual trabajo.

Jesús tiene 44 años, una esposa y tres hijas que viven con él de 8, 9 y 20 años. La mayor hizo un curso de Seguridad e Higiene y busca trabajo. “Estamos viendo qué puede agarrar para darnos una mano entre todos”, contó.

El trabajo de Jesús es provisorio. “Un carnicero me está enseñando para ver si en un futuro puedo quedar fijo. Ahora me da changas, lo que puede. Me quiere dar una mano pero no puede más que esto”, señaló Jesús.

Antes de conseguir este trabajo, también hizo changas de albañilería. “Pero con el carnicero gano un poco más y además me da carne”, dijo.

El Matadero fue clausurado. Según voces municipales, se buscará reabrir otro. Mientras tanto, se intenta reubicar a los trabajadores. Algunos buscaron trabajos por sus propios medios. Otros, fueron a entrevistas con privados gestionadas desde el Municipio.

Desde el área de Desarrollo Económico se dijo que “en números generales tenemos 7 personas trabajando, 7 a la espera de preocupacionales para su ingreso y 2 con trámite jubilatorio”.

Señalaron que la intención es ayudar. “Continuamente se los asiste y apoya. Incluso ponemos a disposición nuestras oficinas para el contacto con privados”.

Por su parte Jesús, inmerso en el día a día, intenta resolver dónde vivir. “Ahora me tengo que mudar porque debo tres meses de alquiler. Y se suma la luz y el gas, lo normal que uno debería pagar con un buen trabajo como el que teníamos”, contó.

Si bien tiene presente el conflicto, los días de incertidumbre y manifestaciones van quedando atrás. “Había muchas denuncias por el Matadero por los olores, las ratas, el deterioro. Me parece que se aprovechó todo esto para clausurarlo. Para mí fue algo político”, señaló.

Volver a la vida que se tenía antes, no es una opción. Ahora, planea mudarse a una casa que su hermano le va a prestar en el Barrio Isaura. “No tiene las comodidades que uno desea tener, como el gas y eso, pero al menos es un techo estable donde uno puede estar”.

Destacó el apoyo de su familia y sueña con terminar la casa que está construyendo en el Barrio Evangélico. “Una persona me regaló 900 bloques para la casa y no puedo pegar ni un bloque porque no tengo para comprar el resto de los materiales”, detalló.

Pese a este contexto asegura que es feliz. “Tengo una familia enorme que nos da una mano no solo en lo económico, con la comida, sino también en lo moral”, contó para finalizar.