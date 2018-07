Azul: confirman rebrote de sífilis

En una conferencia de prensa encabezada por la directora asociada de Hospital Materno Infantil de Azul, la doctora Paola Mendiola, junto a profesionales especializados en el tema, se confirmó un rebrote de sífilis en la vecina ciudad.

Este preocupante panorama hizo que el efector instrumente de manera urgente un protocolo específico para abordar la problemática, dado que sucedió en un tiempo relativamente corto y que generó preocupación en la comunidad de salud de Azul.

El dato alarmante que generó la conferencia es que, de acuerdo con los registros que tienen contabilizados en estos primeros seis meses del año, ya duplicaron el total de casos que tuvieron en 2017.

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) muy común que provoca llagas en el área genital (llamadas chancros). Por lo general, estas llagas no son dolorosas, pero pueden propagar la infección fácilmente a otras personas. El contagio se produce al entrar en contacto con las llagas. Muchas personas con sífilis no se dan cuenta de las llagas y se sienten bien, de modo que es posible que no sepan que tienen la infección.

La sífilis puede infectar la vagina, el ano, el pene o el escroto y, en ocasiones, los labios y la boca. Puedes prevenir la sífilis si usas condones o barreras de látex bucales cada vez que tienes sexo.

La sífilis puede curarse de forma sencilla con medicamentos si se trata tempranamente. Pero sin tratamiento, puede conllevar problemas realmente graves y permanentes como daño cerebral, parálisis y ceguera, incluso la muerte en algunos casos. Por ese motivo es tan importante realizarse pruebas de ETS de manera periódica.