Los descuentos del Banco Provincia en la voz de los clientes

Alicia eligió ir al supermercado con su hija Ana. Lista de compras en mano, recorrió las góndolas. “Vine especialmente a comprar los cortes de carne en promoción. Pero ya no hay más. No todos entran en el descuento”.

Por su parte, Ana dijo estar “indignada” con el sistema implementado por la Provincia. “Esto no es un beneficio: nos obligan a comprar el día que ellos quieren, en el horario que ellos quieren y los productos que quieren. Vine a comprar leche para mi hija y ya no hay más”. Y agregó visiblemente molesta, “así no podemos seguir, todo aumenta y ya no damos más”.

Las condiciones climáticas fuera del comercio eran adversas. Las personas salían del local con sensaciones diversas. Enojados, contentos con la posibilidad de obtener un descuento o resignados. Estos últimos, salían con las manos vacías.

Analía, por su parte, destacó la posibilidad de acceder al descuento. “Hace la diferencia en la economía familiar. Si bien hay productos que no entran en la promoción como el shampoo, están debidamente identificados”.

Otra de las clientas, advirtió que "había mucha gente, pero yo no me desesperé. Hice una compra de no muchos productos, solo lo que necesitaba", contó y se fue caminando con las bolsas en mano.

Eduardo fue con su pequeño hijo a realizar las compras. Al salir, señaló que “estuvimos un rato esperando un chango pero hay mucha demora. Vinimos a ver si podíamos comprar algo, pero es mucho tiempo. Pero bueno, me lo tomo con humor”, dijo y aceptó posar para la foto antes de volver a su casa a “disfrutar de las vacaciones” con su hijo.

Roberto si pudo comprar. Mientras ordenaba las bolsas en su vieja Ford F100, contó que aprovechó a ir con su familia para hacer una compra general. “Todo ayuda. Quiero que le digas a Vidal que soy jubilado y que cobro la mínima. No me alcanza para nada. Vine a comprar para aprovechar la oportunidad”.

La lluvia fue persistente durante toda la jornada. La afluencia de gente al comercio local, también.