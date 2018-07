Funcionarios y legisladores deberán presentar declaraciones juradas

En un importante gesto de transparencia, otro de los importantes proyectos aprobados en el Concejo Deliberante fue la adhesión a una Ley que obliga a funcionarios y concejales a presentar declaraciones juradas con su patrimonio.

Esto significa, en voz de Einar Iguerategui (Cuidemos Olavarría), que “establece la prioridad de que ciertos funcionarios presenten declaración jurada patrimonial, probando los bienes que poseen en el ingreso a la función y en el momento de terminar la misma”.

En el trabajo de comisión, se pidió que “se amplíe el listado de funcionarios, estaban solo secretarios, cargos de Ley Orgánica, concejales, y secretarios del HCD. Ahora estarán subsecretarios y directores A”.

Y opinó: “esto es importante para transparentar muchas cuestiones hacia los vecinos. Es un paso pero hay que seguir trabajando, hay que ver las cuestiones de los familiares. Pero son normativas para transparentar y poner un escollo a la corrupción que le hace mal al sistema político de nuestro país”.

Emilio Vitale (Frente Renovador) en diálogo con Infoeme, dijo que “da una señal muy positiva para nosotros. Esto acompaña lo que hace dos años fue un proyecto del Frente Renovador que eliminó las reelecciones indefinidas para los cargos de concejales, consejeros escolares, senadores, diputados provinciales e intendentes”.

“Es una clara señal de un reclamo que viene teniendo la sociedad desde el retorno a la democracia. La transparencia y que todos los funcionarios presenten datos para que se vean que la función pública es un servicio y no hay que servirse de la función pública. Nos parece positivo y por eso lo acompañamos”.

Desde la bancada oficialista, María José González detalló que todas las declaraciones estarán gestionadas por la subsecretaría de Modernización, Planificación y Transparencia, y por única vez, habrá plazos de presentación hasta el 30 de diciembre de este año. “Luego, serán 30 días antes y 30 días después de gestionar en el cargo designado” dijo.

Estas declaraciones “se completan de forma electrónica. Uno de carácter reservado y sensible y quedará guardado en la dependencia correspondiente. Y otro público".

Un detalle no menor, es que “se incorporan sanciones para el caso de incumplimiento: originalmente no estaban en el proyecto enviado, pero se entendió que si la norma no acarrea sanciones termina no siendo del todo operativa. En el Concejo, en trabajo con los bloques que quisieron participar de la reunión. Establecimos sanciones, tanto para el caso de demora en la presentación como omisión de la declaración jurada” señaló González.

Finalmente, confirmó que toda esta información “van a estar disponibles para que cualquier ciudadano pueda consultarlo sin una solicitud, solo accediendo al portal de Gobierno Abierto”.