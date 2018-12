Con fuertes cruces, aceptaron la prórroga de funcionamiento a Ola Bus

Tras la presentación del proyecto por parte de Celeste Arouxet, de Cambiemos, comenzó un duro e intenso debate para prorrogar el servicio de Ola Bus por 3 años más. Hubo críticas, cruces, e incluso no hubo unanimidad en la votación, que salió por mayoría.

Federico Aguilera señaló que tomaron en cuenta “si la empresa prestataria ha cumplido con el pliego de licitación, si ha estado a la altura de las circunstancias, para beneficio de los vecinos de Olavarría”. Rápidamente se respondió que “nos quedan dudas al respecto”.

Tras mencionar las obligaciones de la empresa que tenía al momento de tomar la concesión y las constantes quejas de los usuarios por la calidad del servicio, “no hay que hacer un gran estudio para dar cuenta que no han cumplido”.

Entendemos que el Municipio debió haber llamado a licitación. Y que haya otros oferentes para participar, mejorar la calidad del transporte. Hacer un estudio similar que el urbano. Hoy, es insalubre para usuarios y trabajadores también

Si bien Gabriela Delía señaló que debe hacerse un estudio similar al trabajo con el servicio urbano, acompañó la propuesta de prórroga siempre y cuando “se tengan en cuenta las localidades como Espigas, Recalde, Colonia Nievas. El ejecutivo debe empezar ya para mediano plazo realizar a mediano plazo acompañar a todas las localidades”.

Marcelo Latorre se sumó a las quejas: “hay un sinnúmero de denuncias, este año hubo varios proyectos y pedidos de informe. Colapsaron los servicios interurbanos”. Y aquí se develó uno de los temas claves de cara a la futura votación: “una de las excusas que en ese momento expuso a la concesionaria era que faltaban vehículos. Nos dimos cuenta que ocurría otra cosa: que prestan un beneficio y trabajan en el traslado de obrero a las fábricas”.

Juan Sánchez tomó esta postura y pidió modificar el artículo 1, agregando “incorporar servicios adicionales que actualmente realiza la empresa y ponderando el estudio de instauración de un boleto obrero”. Tras un cuarto intermedio y hasta la invervención del subsecretario de Gobierno y referente en el área de Transporte, Hilario Galli, se aprobó por mayoría.

Eduardo Rodríguez se manifestó abiertamente en contra de esta propuesta: “Tiene pésima consideración de los vecinos. La única justificación del Ejecutivo es la conveniencia. Es el momento de realizar los cambios. Esto estamos relegando cuando se va a decidir que se prorrogue la posibilidad de mejorar el servicio. Necesitamos la voz de los usuarios”.

Criticó a los concejales que durante el año cuestionaron el servicio y ahora “avalarán la prórroga”. “Yo no voy a ser cómplice de esto” dijo para finalizar. Y tuvo respuesta.

Einar Iguerategui, del eseverrismo, le salió al cruce con dureza: “se perdió una oportunidad, es responsabilidad del Ejecutivo, pero también nuestra. En la Campaña legislativa del año pasado ni siquiera fue tema de discusión. Esperemos que se empiece a trabajar en conjunto para llevar adelante una nueva licitación”.

Sin mencionarlo, cargó contra Rodríguez: “si no aprobamos este proyecto corre riesgo el servicio a las localidades. Lo que no pudieron hacer en dos años, ¿podrán hacerlo en tres meses? ¿Eso le vamos a decir al vecino? ¿Vamos a venderle espejitos de colores? No vamos a ser cómplices. Queremos que se mejore, que se trabaje con todos los sectores que quieren gobernar y buscan el bien para Olavarría”.

Rodríguez respondió: “no se trata de vender espejitos de colores. Lo que hacemos acá es asumir responsabilidades. Se pretende justificar determinados comportamientos y se descalifica”. Y en el punto más “caliente” del debate, Einar lo cerró acusando a Rodríguez “que fue candidato el año pasado no haya planteado este tema en la campaña”.

El proyecto fue aprobado por mayoría, con el acompañamiento de todos los bloques excepto Unidad Ciudadana y Foro Olavarría.