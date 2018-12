Pedro De la Vega fue halagado por Zubeldía primero y después ganó un premio

El pasado lunes fue un gran día para el juvenil olavarriense que en horas de la tarde dijo presente en la inauguración de una calle en conmemoración del Día del Hincha de Lanús y luego, por la noche recibió un premio en la Cena Anual.



Miles de socios y simpatizantes se congregaron en las inmediaciones del polideportivo para vivir y disfrutar del Día del Hincha de Lanús, acontecimiento que se debe a la obtención del Torneo Apertura 2007 y en los festejos Luis Zubeldía habló sobre el juvenil surgido en Ferro.



“¿Quieren que lo ponga a Pepo, no?”, preguntó Zubeldía recibiendo un rotundo “sííííí...” y la siguió: “Yo también viví en la pensión, hice la secundaria acá cerca, jugué en Primera. Pero él juega bastante mejor que yo... Y uno tiene la obligación de ir protegiendo a los jugadores y que no me pase lo que me pasó a mí tan jovencito... Yo se los voy a poner de local así lo disfrutan más…”.



También el “Laucha” Acosta habló de “Pedrito”: “Lo que le está pasando a Pedro es increíble, porque además es rubio, je… A mí me tocó diferente con esta carita… A mí, ese 2 de diciembre y con 18 años tenía unos rulos…” bromeó.



Por la noche en la Cena Anual, Pedro De la Vega volvió a recibir un reconocimiento. El olavarriense fue distinguido con el premio al futbolista amateur destacado de la temporada dentro de la institución “granate”, mientras que en el ámbito profesional la distinción fue para Lautaro Acosta.



En el 2017, “Pepo” había sido reconocido como el mejor juvenil dentro de las categorías de AFA por lo que el premio “granate” se suma a sus vitrinas.

Fotos: Prensa Lanús