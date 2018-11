ARA San Juan: “No se puede reflotar el submarino”

El Gobierno reconoció este domingo que no hay medios técnicos para poder reflotar al submarino ARA San Juan del fondo del océano, hallado el viernes a la medianoche, tras un año y dos días de extravío.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad reconoció que no existen “posibilidades técnicas para reflotar el submarino del fondo”.

"No voy a crear la expectativa que se puede reflotar el submarino, porque no se puede reflotar el submarino y lo asumimos de esta manera", dijo Oscar Aguad en diálogo con radio Mitre.

El funcionario aclaró sus dichos de la conferencia de prensa sobre los medios para poder sacar al submarino. "Me preguntaron por medios técnicos para reflotar el submarino y la respuesta es que Argentina no cuenta con medios técnicos para reflotar el submarino -y no debe haberlos en el mundo- para traer de 900 metros de profundidad una mole de 1300 toneladas de peso. Eso he dicho y lo reafirmo".