Científicos del Palo: “preferimos decir las cosas que pasan”

Tomás Correa

@toomicorrea

Este sábado 17 de noviembre la banda marplatense Científicos del Palo se presentará por segunda vez en lo que va del año en nuestra ciudad, cuando pise desde las 21:00 el escenario del centro cultural ubicado en Coronel Suárez 1935.

En la antesala del show el cantante de la banda, “Pepo” San Martín, dialogó con Infoeme sobre la banda, sus proyectos a futuro, el escenario de la música actual y más.

- Es llamativo el vínculo que construyeron con la ciudad en estos años ¿A qué crees que se debe? ¿Qué expectativas tienen para el show?

- En cuando al vínculo con la ciudad, los lugareños nos quieren por alguna razón y está bueno. Desde la primera vez que vinimos vimos mucha emoción, gente cantando y saltando, pogo y destrucción. Por suerte la última vez había bastante más gente y esperamos que sigamos por esa senda, tocaremos bastante del último disco y venimos ensayando canciones que hace mucho no tocamos, para nosotros es muy divertido el show.

- Siguiendo un poco con los vínculos, siempre tuve la curiosidad del trato a partir de los insultos con los seguidores ¿crees que es un modo de acercamiento y de confianza con el público?



- Lo de las puteadas salió porque soy muy tímido en la vida normal y en el show me costaba interactuar con el público entonces usaba la puteada como recurso. Después los insultos vinieron desde la gente hacia la banda y me empecé a reír y fomentarlo, ahora está bastante tranquilo igual, en un momento era insoportable, muy punk todo. Ahora está en un equilibro óptimo para mí.



- El otro día charlaba con Raly Barrionuevo sobre como la cultura en estos tiempos sirve como resistencia ¿vos crees que es así?

- Coincido con Raly, con la diferencia que él tiene talento y yo no (rísas). Pero creo que sí, que no es la única forma de resistencia pero colabora, desde ya mucho más que no decir nada, que es una postura que toman muchos artistas. Nosotros preferimos decir las cosas que pasan, pero hay muchas opciones, no quiere decir que el que no diga nada sea un inútil, nosotros priorizamos al momento de hacer una letra hablar de cosas que puedan colaborar a la resistencia.



- ¿Se encuentran con cambios en el marco del público debido a lo económico? Lo mismo al momento del día a día de la Banda

- Si, la verdad que el mundo del espectáculo y más el circuito en el que estamos nosotros, ha caído mucho. Lógicamente hay pequeñas excepciones de bandas grandes que no lo sienten, pero se siente mucho a nivel nacional y en “la liga” que estamos nosotros. Justo nos pasa que estamos en un periodo de crecimiento por más que sea mínimo, pero vemos que el entorno es duro y cada vez se hace más difícil llevar gente porque los costos no dan, las salas aumentan porque las boletas de luz y gas son impagables, entonces la gente prioriza existir antes que comprar una entrada. Nosotros igual vivimos de esto, y nos hemos armados un circo que podemos pagar con esta actividad, estamos muy felices, todo marcha bien menos el momento del país, que es bastante flojo.



- Volvamos un poco a lo musical en si ¿Con qué se va a encontrar el público en las próximas ediciones de justicialista?

- Por el momento es muy primitivo todo pero creo que va a estar más orientado al funk puro, no tan funk rockero, después capaz termina siendo un disco de música melódica pero por ahora va por ese lado.



- Por último ¿podrías definir a Científicos del Palo en una sola frase?

- En una sola frase es difícil, pero sería algo así como "una banda que hace canciones pero que gusta de complicarlas un poco".