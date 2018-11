Sansimoni sigue en recuperación y ya piensa en la vuelta

El olavarriense pasó 15 días en reposo absoluto y el jueves comenzó con los trabajos kinesiológicos con miras en el inicio de La Liga Nacional.



El base olavarriense se recupera de la fractura de vértebra y en plena recuperación, el base se presentó en la Bombonerita para hacer trabajos de kinesiología y se ilusiona con poder anticipar su regreso a los entrenamientos.



“Ya pasaron 15 días de la lesión, estuve haciendo reposo absoluto en casa. Cada vez me voy sintiendo mejor, sin dolor. Estoy consultando con los médicos del club, que se portaron muy bien, estoy agradecido. Más adelante voy a seguir haciéndome estudios para ver cómo evoluciona la lesión”, señaló en dialogo con Básquet Visión.



El “Chule” tendrá nuevos chequeos médicos la próxima semana para constatar la evolución de la lesión y evaluar si podrá anticipar los plazos para volver a entrenarse con miras de estar a disposición para el inicio de La Liga Nacional.



“Estoy ansioso, pero el hecho de no estar jugando ahora, en lo personal, me viene muy bien para no hacerme la cabeza. Porque a nosotros lo que más nos gusta es jugar. El plazo que me dijeron es de 30 o 40 días después de la lesión”, agregó.



Por cierre, Sansimoni resaltó la preparación del equipo de cara al inicio de la Liga Nacional, prevista para la primera semana de diciembre. “Al grupo lo veo bien, estamos muy entusiasmados, con ganas. Entrenando duro. Es un equipo nuevo, nos constó eso en el Súper20. Por suerte ya nos estamos conociendo y ojalá arranquemos bien La Liga”, concluyó.



Fuente: Básquet Visión