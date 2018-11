Paula Serrano: “No existe ninguna vinculación con el poder político”

El masivo secuestro de animales en una suerte de zoológico privado es sin dudas el tema que mayor presencia ha ganado en la opinión pública en los últimos días, con réplicas que aún se sienten no sólo en el centro de la provincia. Los implicados, el tenor de lo hallado y las posibles derivaciones dan cuenta de ello.

Fue por ello que Infoeme dialogó a solas con la fiscal de la causa, la doctora María Paula Serrano, quien brindó diversos detalles acerca de la investigación. “Es una denuncia que ingresó en el turno del mes de octubre a través de la Delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de Tandil, que nos acercó un email que habían recibido desde la Subsecretaría de Fiscalización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, donde los ponían en conocimiento de que habría una familia de la ciudad de Olavarría que tendría en su poder un tigre de Bengala”.

Según se añadió, se trató de una serie de publicaciones realizadas en la red social Instagram en la que podía verse a un joven con ese tigre. “Se presentó personal policial, les recibimos la denuncia y como era una impresión de mail lo que tenían, le tomamos declaración y después convocamos a quienes les habían remitido ese mail desde el Ministerio de Nación. Vinieron los inspectores, relataron cuál era el seguimiento que venían haciendo del crecimiento del tigre, fue un año, año y medio”, continuó.

Los allanamientos y secuestros

“Tengo constancia de que el personal que concurrió al lugar le requirió tanto al señor Orifici como a una de las hijas si tenían documentación de los animales, y como no tenían la documentación en ese momento se procedió al secuestro. Hay que destacar que son animales que pertenecen a especies protegidas, o ya declaradas en peligro de extinción o extintas”, enfatizó la fiscal.

Inclusive, ahondó sobre esa situación y refirió que “para su tenencia requieren de una registración en un registro específico para cada especie. En el caso de las aves tienen que tener un anillo identificatorio, como quizás es más conocido el sistema que se utiliza en palomas, y una tarjeta de tenencia que da constancia del origen legal del animal. Es la factura de compra más el anillo, más la tenencia, no tenía ninguna de esa documentación”.

Esa carencia de habilitaciones fue confirmada desde diversos organismos competentes. “Se consultó a la Dirección de Flora y Fauna de provincia Buenos Aires y se nos indicó que no había ninguna constancia”.

Lo interesante de esa comunicación con la entidad bonaerense es que también habría permitido arrojar luz sobre otro cuestionamiento instalado en los últimos días, que es el pedido de habilitación de ese sitio. Según añadió Serrano, desde la mencionada dirección se les dijo que “el mismo día del procedimiento recibieron una carpeta de pedido de habilitación de zoológico privado por parte del señor Orifici, que no daba cuenta de la tenencia de los animales, sino que solicitaba la habilitación para tener animales en el predio”.

Si bien optó por no ser tajante en el tema al no ser su competencia, añadió que “al no poder demostrarse el origen legal de los animales, después creo que no hay forma, ni desde la dirección de flora y fauna de provincia, ni de fauna de Nación, de insertarlos como animales legales. Sí puede dársele destino para trasladarlos a su hábitat natural o a una reserva que esté en condiciones de recibirlos, en este caso lo que debe primar es el bienestar del animal y llevarlo a su hábitat natural”.

Mientras tanto, persisten las tareas para poder ubicarlos a todos en un mismo recinto.

Vinculaciones políticas

“No sé si vale la pena ahondar en eso, pero desde el Ministerio Público Fiscal no existe ninguna vinculación con el poder político. Hablo por mí y por los colegas que se están desempeñando en este momento. No tenemos por qué comunicar de ninguna de nuestras actividades. Ni a la intendencia ni a ninguna autoridad que no sea la de aplicación de la ley que haya que aplicar en el momento”, enfatizó la titular de la fiscalía N° 4.

“En este caso se avisó al director de La Máxima desde el lugar del procedimiento para que prestara colaboración en el rescate de los animales y el traslado al bioparque, esa fue la única comunicación que recibió alguien del municipio”, añadió.

Por último, dijo que “aprovecho la oportunidad porque sé también que se me vincula a la familia del intendente, o a la señora del intendente, a quien no conozco ni siquiera de nombre, ni de vista. Todos saben que no soy de acá. Es poco el conocimiento que tengo del ámbito político, empresarial como tampoco el contacto con esas personas, salvo por las causas que tramito”, finalizó.