Qué es el síndrome de Tourette, el padecimiento que salió a la luz por un documental de Netflix

El cantante británico Lewis Capaldi, quien padece del síndrome de Tourette, sufrió un ataque durante su presentación en el Festival de Glastonbury en Reino Unido. Este momento se ha vuelto viral en las redes sociales, donde los asistentes terminaron de interpretar la canción por él en una escena conmovedora.

Capaldi, de 26 años, fue aplaudido por figuras como Elton John y es protagonista de un documental en Netflix, en el que se muestra su lucha por equilibrar su vida personal y profesional como una de las estrellas más grandes del planeta.

La sinopsis oficial de este documental, titulado "Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now", lo describe como uno de los más vulnerables y auténticos de la historia, ofreciendo un retrato íntimo de su carácter único, esperanzas y miedos en sus propias palabras.

El estudio Pulse Films y el artista Lewis Capaldi se unieron para producir un documental centrado en un momento crucial de su carrera. A pesar de su creciente éxito, Capaldi aún se siente inseguro acerca de si merece estar en el lugar en el que se encuentra.

En el documental, dirigido por Joe Pearlman, el cantautor escocés regresa a sus raíces para reconectarse con su familia y amigos que dejó atrás en su camino hacia la fama. Capaldi descubrió su pasión por la música desde temprana edad y, a los 17 años, ya era una sensación en Soundcloud. Finalmente, en 2019, lanzó su primer álbum, titulado Divinely Uninspired to a Hellish Extent, después de firmar un contrato con Virgin EMI Records.

El cantante Lewis Capaldi se dio a conocer por sus éxitos musicales como “Someone You Loved”, “Hold Me While You Wait” y “Before You Go”. Además, tuvo la oportunidad de ser telonero de artistas de renombre como Niall Horan y Sam Smith.

En su documental titulado Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now, el artista reveló que recibió una carta del reconocido cantante Elton John, quien se mostró preocupado por él luego de tener una conversación con Ed Sheeran. Según Sheeran, Capaldi sufría del “síndrome del impostor”. Este reconocimiento por parte de Elton John demuestra la importancia que ha adquirido Lewis Capaldi en la industria musical y su talento como artista.

El icónico músico Elton John elogió a Lewis Capaldi en una reciente entrevista, destacando su independencia y su éxito global con su primer álbum. John también elogió el talento en vivo y la originalidad de Capaldi, y bromeó diciéndole que sacaría su "gay latente" si seguía hablando de su éxito. El documental "Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now" está disponible en Netflix y tiene una duración de una hora y 36 minutos.