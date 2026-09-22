HUGO GILBERTO GELSO (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 21 de septiembre de 2026 a los 75 años. La madre de sus hijas.Sus hijas ,hermanos ,yernos y nietos.Familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “C”, martes 22 de septiembre a las 18:00, cierre 21:00. Reabre miércoles 23 de septiembre a las 9:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma De Paz, miércoles 23 de septiembre a las 12:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de San Vicente, nacido en Olavarría. Ingeniero Agrónomo. Jubilado.