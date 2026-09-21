JORGE RUBEN ERRIPA “CHICHO”

Falleció en Capital Federal el 20 de septiembre de 2026 a los 75 años. Su esposa Ana María Gramundo. Sus hijos Sebastian, Veronica, Jose Ignacio y Luciano Erripa. Sus hijos políticos Eugenia, Claudia y Fernando. Sus nietos Emilia y Lara Erripa. Pedro y Antonio Escobar. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “F”, lunes 21 de septiembre a las 18:00, finaliza a las 20:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos De Paz. Día y hora: A confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del Microcentro, nacido en Santa Fe. Comerciante Propietario de Libreria “El Quijote”.