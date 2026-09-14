NESTOR GASPAR SOSA “COCO” (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 14 de septiembre de 2026 a los 89 años. Su esposa: Nora Raquel García "Coca". Sus hijas Nora Elizabeth Sosa y Silvana Sara Sosa. Su hija e hijo político. Sus nietos, bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. El velatorio comienza este martes 15 a las 7:00. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, martes 15 de septiembre a las 10:30.Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio Hipólito Irigoyen, nacido en Olavarría. Jubilado rural.