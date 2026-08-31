Falleció en Olavarría el 31 de agosto de 2026 a los 84 años. Sus hijas Marcela y Silvana. sus hijos políticos, nietos. familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Sus restos fueron velados en España 2942, departamento “D”. El velatorio se realizó hoy de 13:30 a 14:30 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, hoy 31 de agosto a las 14:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Loma Negra, nacida en Laprida. Jubilada y pensionada.
ELBA HAYDEE CALDERON VIUDA DE LAZZARON (Q.E.P.D.)
Lunes, 31 de agosto de 2026 a las 19:08