GABRIEL ADOLFO SCHMALE (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 30 de agosto de 2026, a los 57 años de edad. Su esposa, Laura; sus hijas, Katia y Alina; sus hijos políticos, Rocío y Valentín; sus padres, Mirta y Fito; sus hermanos, Renata y Lucas; cuñados, sobrinos, familiares y amigos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “C”, finaliza lunes 31 de agosto a las 12:00. Sin responso. Cremación en Pinos de Paz, día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio San Vicente, nacido en Olavarría. Contador y docente.