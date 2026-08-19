NELIDA LEONOR COWES DE AUZMENDI (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 19 de agosto de 2026 a los 77 años. Su esposo Nestor Omar Auzmendi. Sus hijos Waldemar y Marcos. Sus nueras Silvia y Mariela. Sus nietos Bautista, Sharon, Genaro y Dario. Hermanos,cuñados, familiares y amigos participan en su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “D”. Comienza :19 de agosto a las 19. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos de Paz. Día y hora: A confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Luján, nacida en General La Madrid. Jubilada