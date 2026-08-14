DELIA ESTHER OLIVAN DE GUEVARA (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 14 de agosto de 2026 a los 92 años. Su esposo: Hector Daniel Guevara; sus hijos: Delia Ester, Hector Daniel, Vicente Jose, Graciela Elisabeth y Guillermo Oscar; sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Velatorio: España 2942, departamento "B'' de 19 a 22 - Reabre 8 hs a 11.30 hs. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, sábado 15/8/2026 - 11.30 hs. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Sarmiento Norte, nacida en Olavarría. Jubilada.