DELIA VELENTINA MORAIS VIUDA DE POMPILE “LILA” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 9 de agosto de 2026 a los 90 años. Sus sobrinos, sobrinos nietos, nietos de corazón e hija del corazón participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Habilita a partir de las 09. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: Lunes 10/8/2026 - 14:30 hs. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio San Vicente, nacido en Tapalqué. Jubilada y pensionada