MARTA ESTELA PONCE VIUDA DE BIKART (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 3 de noviembre de 2026 a los 83 años. Sus hijos: Sonia, Vanesa y Gustavo Bikart; hijos políticos: María Teresita Blua, Ricardo Filippin, Fernando González; Sus nietos: Federico, Nicolás, Sofia, Agustina y Barbara; Sus nietos políticos: Rocío y Pilar; demás familiares participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Responso: Capilla ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles 4/11/2026 a las 10:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio San Vicente, nacida en Olavarría. Jubilada ama de casa.