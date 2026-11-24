Falleció en Olavarría el 24 de noviembre de 2026 a los 50 años. Su pareja: Guillermo Ruybal; sus hijas: Valentina y Delfina; sus padres: Rosa Walter y Roberto Gomez; sus hermanos: Cristina, Silvia y Roberto; sus sobrinos: Braian, Santino, Maitena, Morena y Martin; demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Sala velatoria de Colonia Hinojo. La sala se habilitará a las 21:15 hs aproximadamente. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio de Colonia Hinojo, miércoles 25/11/2026 - 9:30. Vecina y nacida en Colonia Hinojo. Empleada.