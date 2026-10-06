VIVIANA SOLEDAD SCHNEIDER RODRIGUEZ “VIVI” (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 6 de octubre de 2026 a los 20 años. Su mamá: Antonia Rodríguez; su papá: Juan Carlos Schneider; sus hermanos: Fabiana Rodríguez y Thiago Juan Schneider Rodríguez; sus abuelos, tíos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “C”. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles a las 11.30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio San Carlos, nacida en Olavarría. Integrante y capitana del plantel de fútbol femenino del club Ferro Carril Sud.