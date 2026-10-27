ALICIA ADELINA PEREZ (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el 27 de octubre de 2026 a los 92 años. Sus hijos Juan Carlos,Roberto Antonio, Maria Alicia,Mirta Beatriz, Ernesto Alberto, Julio Cesar, Liliana Mabel y Claudia Fabiana. Su nuera Dora Ortiz, Hilda Gallo, Susana Pardo.Sus nietos y bisnietos acompañan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento “C”. Comienza el miércoles 28 de octubre a las 9:00. Finaliza 14:30. Responso: Capilla ardiente. Inhumación: Crematorio Pinos De Paz. Día y hora: a confirma. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del barrio Sarmiento Norte, nacida en Olavarría. Jubilada