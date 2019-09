Ronda de Negocios: “La industria pasa un momento difícil pero hay que empujar para adelante”

A las nueve de la mañana de este viernes se dio lugar a la apertura de la cuarta edición de la Ronda de Negocios Multisectorial que se enmarca en la Semana de la Industria. Participan alrededor de 100 empresas.

Una vez más el lugar elegido para la actividad fue el CEMO y en la oportunidad el acto inaugural fue presidido por el Jefe Comunal Ezequiel Galli.

Habló en principio sobre el objetivo de la jornada que reúne a empresarios e instituciones y cómo es posible el desarrolle: “Estamos acá gracias a la capacidad de diálogo que tienen todas las instituciones que nos acompañan, entre ellas, Unión Industrial, Parques Industriales, Cámara de la Piedra, Sociedad Rural, Cámara Empresaria, todos los que fueron parte de este armado de la Ronda de Negocios en este momento tan particular del país”.

Continuó refiriéndose al contexto actual haciendo énfasis en que “estamos pasando un momento difícil particularmente en la industria y sin desconocer la realidad, y eso le decía a María Eugenia Vidal hace una semana en una actividad que acoplaba Parques Industriales de la provincia, en el que estuvimos acompañando como Municipio en un stand”.

Galli fue claro en considerar que “hay que fomentar que las empresas quieran invertir, la crisis puede impactar de una manera u otra en un sector diferente a otro, realmente sabemos que este es el camino, seguir trabajando y dialogando, como dice la gobernadora, este tipo de jornada creemos que son fundamentales para crecer y salir de este momento. Entre todos debemos empujar para adelante, es la única manera. La única forma de trabajar es juntos y con diálogo”.

La Cena de la Industria corona la actividad y se desarrollará una velada durante la noche del sábado, ante esto Galli señaló: “Sabemos que no hay mucho para celebrar pero tenemos que tener puntos de encuentro porque es la manera. Felicito a todos y a mi equipo de trabajo”.

“La crisis es una oportunidad para crecer”

El siguiente orador fue Alberto Nievas Presidente del Parque Industrial Olavarría. Su discurso hizo hincapié en la crisis, con una mirada superadora. “La realidad que tanto preocupa a mí no me asusta, creo que es una gran oportunidad de crecer porque desde la crisis es desde donde se aprende. Desde donde podemos sacar lo que tenemos adentro pero no lo sacamos porque no es necesario. Aquellos que vemos afuera, Europa ejemplo, estaba devastada y miren a donde está. A Europa la hizo crecer la crisis, no es una tragedia”, manifestó.