Edicto: citación de herederos

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL NRO. 43 - SECRETARÍA ÚNICA



El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº43, a cargo del Dr. Julio Fernando Ríos Becker, Secretaria única, a cargo de la Dra. Romina Kelly, sito en la calle Uruguay 714, Entre Piso, de C.A.B.A. En virtud de lo ordenado por este Juzgado, en el expediente “PAPADOPOULUS, SANDRO c/ CAROZZI, CARLOS FRANCISCO Y OTROS s/ESCRITURACION N° 91.874/2022” en fecha 02 de septiembre 2024, cita a los herederos de María Lujan Oliveto Gallichio LC 4.052.174 fallecida el 6/9/2000 en Olavarría, Provincia de Buenos Aires, Serafina Fortuna Oliveto Massaro LC 4.004.816 fallecida el 10/11/2005 en Olavarría, Provincia de Buenos Aires y Francisco Natalio Oliveto Massaro DNI 5.429.869 fallecido el 23/03/2004 en Olavarría, Provincia de Buenos Aires, para que dentro del plazo de quince días comparezcan a tomar la intervención que le corresponda en autos, bajo apercibimiento de designarse al Defensor Oficial para que los represente en juicio, a cuyo fin publíquense edictos por dos días en el diario online “Infoeme”, de la ciudad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires.